Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 29 января 2021 года: от COVID-19 скончались четыре женщины

Скриншот Яндекс. Статистика
Всего заражений: 27752 (+191)
Всего выздоровлений: 26055 (+187)
Умерли: 310 человека (+4)
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают (продажа билетов через место)
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет Усилен контроль за соблюдением масочного режима
Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00
Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет.
В Ярославской области четыри женщины 71, 61, 57,43 лет скончались от коронавируса. Сейчас в больницах с подтвержденным коронавирусом и подозрением на него находятся 1466 пациентов. На карантине – 7755
Статистика заболевших по районам:
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Фото: Правительство Ярославской области
Ярославль - 13867;
Рыбинск – 3527;
Ростовский МР - 1556;
г.о Переславль - Залесский - 1431;
Тутаевский МР - 977;
Ярославский МР - 862;
Угличский МР - 819;
Борисоглебский МР - 743;
Гаврилов-Ямский МР – 684;
Некрасовский МР - 653;
Пошехонский МР - 565;
Рыбинский МР - 466;
Даниловский МР - 314;
Мышкинский МР - 253;
Большесельский МР - 258;
Некоузский МР - 242;
Первомайский МР - 214;
Любимский МР - 184;
Брейтовский МР – 137.