Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 29 января 2021 года: от COVID-19 скончались четыре женщины

Скриншот Яндекс. Статистика

Всего заражений: 27752 (+191)

Всего выздоровлений: 26055 (+187)

Умерли: 310 человека (+4)

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают (продажа билетов через место)

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет Усилен контроль за соблюдением масочного режима

Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00

Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет.

В Ярославской области четыри женщины 71, 61, 57,43 лет скончались от коронавируса. Сейчас в больницах с подтвержденным коронавирусом и подозрением на него находятся 1466 пациентов. На карантине – 7755

Статистика заболевших по районам:

. Фото: Правительство Ярославской области

Ярославль - 13867;

Рыбинск – 3527;

Ростовский МР - 1556;

г.о Переславль - Залесский - 1431;

Тутаевский МР - 977;

Ярославский МР - 862;

Угличский МР - 819;

Борисоглебский МР - 743;

Гаврилов-Ямский МР – 684;

Некрасовский МР - 653;

Пошехонский МР - 565;

Рыбинский МР - 466;

Даниловский МР - 314;

Мышкинский МР - 253;

Большесельский МР - 258;

Некоузский МР - 242;

Первомайский МР - 214;

Любимский МР - 184;

Брейтовский МР – 137.