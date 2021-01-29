Бои без правил и правила спорта

Турниры смешанных единоборств OFS, организуемые Артуром Бегракяном (в центре), собирают в Ярославле лучших бойцов России и зарубежных стран. ФОТО: из личного архива

- Артур, вы мастер спорта международного класса по смешанным боевым единоборствам, обладатель черного пояса по карате, кмс по греко-римской борьбе, мастер спорта по армейскому рукопашному бою и рукопашному бою. 5-кратный призер России по Ашихаракарате, чемпионРоссии по армейскому рукопашному бою, чемпион России, Европы и мира по ММА (бои без правил). А с чего для вас началось увлечение спортом?

- Я родился и до 4-го класса жил в Грузии, в деревне. Ни о какой популяризации физкультуры там и речи не было, так что спортом я совсем не занимался. Потом отец, работавший в Ярославле, решил перевезти семью сюда. Я сам захотел заниматься борьбой, потому что мой отец-«грекоримец». И отправился в секцию - в «Локомотив». Это был 1997 год. После пары месяцев тренировок меня отправили на всероссийский турнир. Четыре схватки я выиграл, а в пятой, в финале, мне сломали руку – открытый перелом.

Как только вышел из больницы – со спицей в руке, в гипсе, побежал в зал, мне так хотелось тренироваться! А тренер меня выставил за дверь. Я расстроился, начал искать другие секции, и отец меня отвез в «Спарту», где занимались карате. Конечно, и там тренер сказал, что сначала нужно привести в порядок руку. После того как я месяц полноценно потренировался, меня выставили на чемпионат России по Ашихаракарате - тренер увидел потенциал. Эти соревнования я выиграл, а потом несколько лет ездил на всероссийские турниры и побеждал - в этом возрасте на международных соревнованиях не выступали.

- Новый этап начался, когда вы поступили в военное училище?

- Да, после школы я решил поступить в военное финансовое училище. Это была реализация мечты отца - он отслужил срочную в Ярославской области, и сам хотел стать офицером, дослужиться до генерала. Но жизнь распорядилась иначе. Мою идею он, конечно, поддержал. Поступить с первого раза мне не удалось – были пробелы в знаниях. И тут меня очень поддержала семья. В течение года у меня были только два занятия - тренировки и учеба. Я очень благодарен за это родителям и своим репетиторам, особенно Светлане Юрьевне Бабуниной, сейчас она директор 44-й школы, а тогда стала для меня самым главным учителем. На второй раз я поступил, стал курсантом.

Среди воспитанников Артура Бегракяна (в центре) - более 50 мастеров спорта, в том числе чемпионы России и мира. ФОТО: из личного архива

В училище я пришел мастером спорта по Ашихаракарате. Преподаватели физической подготовки обо мне знали, и было решено, что я буду выступать за училище на соревнованиях по рукопашному бою. Ну а командиры решили назначить меня старшиной роты. В итоге все годы учебы мне пришлось и спортом заниматься, и выступать, и отвечать за 127 курсантов. Плюс тренерская работа.

- Каких успехов удалось добиться за это время?

- Я стал мастером спорта по армейскому рукопашному бою, выступал на всероссийских турнирах, Европе. Отпускали меня и на соревнования по обычному рукопашному бою, Ашихаракарате, смешанным единоборствам, универсальному бою... Мне очень хотелось выступать - чем больше, тем лучше! Параллельно я тренировал своих сослуживцев и помогал в тренировке детей своему тренеру в Ярославле.

- Сейчас вы уже опытный тренер. Скажите, что важнее в спорте: генетическая предрасположенность человека к определенному виду спорта или упорный труд?

- И то, и другое не сработает, если нет правильного тренера - человека, который видит и чувствует каждого из своих учеников. Даже самого одаренного от природы и трудолюбивого спортсмена нужно правильно вести. Это особенно важно, когда ты работаешь с детьми - ребенок может в любую минуту перегореть и перестать заниматься спортом. Когда у тебя в зале 20 человек, ты одновременно тренируешь всех, но следишь за каждым индивидуально, регулируешь нагрузки, ставишь задачи.

Тренер должен быть и чутким, и требовательным. Я помню, как приезжал с победой на всероссийском турнире, а тренер устраивал мне «разбор полетов», ругая за ошибки, работая над ними: «Почему ты сделал так? Хочешь, чтобы в следующий раз тебя нокаутировали?». Он не давал мне расслабляться, всегда держал в тонусе, заставлял думать, анализировать, учиться. И это самое главное в спорте.

- Почему, став офицером, вы выбрали не службу, а спорт?

- Когда мы выпускались, в Вооруженных Силах шло сокращение. Нам дали лейтенантские погоны, но не дали распределения. Предложили остаться в училище командиром взвода, но я отказался - за время учебы «накомандовался» в качестве старшины роты из четырех взводов. Хотелось служить или военным финансистом, или в одной из силовых структур, где пригодились бы мои бойцовские навыки.

Подал заявление, прошел всевозможные проверки - от медкомиссии до полиграфа. Но назначения на должность так и не дождался. В итоге начал помогать отцу в его работе. И продолжил учиться.

Правильный тренер - человек, который видит и чувствует каждого из своих учеников. ФОТО: из личного архива

- Сколько у вас высших образований?

- Я окончил с красным дипломом Военную финансово-экономическую академию, а затем Московскую финансово-юридическую академию, Ярославский педагогический университет по специальности «психолог-педагог» и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ - государственное и муниципальное управление. Все это мне так или иначе помогает.

- Почему и Военную финансово-экономическую академию, и Московскую финансово-юридическую академию?

- Курсанты набедокурили, командование наказало и их, и офицеров, и меня как старшину роты. Меня отчислили из училища. Чтобы не терять время, я поступил в МФЮА. В итоге я доказал свою невиновность в суде и был восстановлен на том же курсе и в том же звании, но и МФЮА тоже окончил.

- Работая с отцом, вы продолжали заниматься спортом?

- В какой-то момент это закончилось, года полтора я не тренировался и не тренировал.

- А как вернулись в спорт?

- Знакомые попросили меня помочь разобраться в неприятной истории. Группа молодых людей, в основном от 18 до 23 лет, решили заняться единоборствами. В секцию идти им было некомфортно, все-таки уже взрослые, не дети. Они нашли тренера, а тот собрал деньги и исчез. Я приехал поговорить с этими ребятами и увидел в их глазах такое желание тренироваться, такое разочарование и надежду…

Меня словно ножом в сердце ударили. Следующим вечером мы собрались в зале и начали работать. Денег с них я не брал, сам оплачивал аренду зала. Это было правильно.

Дальше - больше. В некоторых из ребят я увидел потенциал. Так, как когда-то мои тренеры видели его во мне. Парни хотели бороться, выступать, и я решил организовать соревнования, на которые можно пригласить других спортсменов. Затем были и другие мероприятия, турниры по OFS боям без правил, смешанным единоборствам в восьмиугольнике, которые организует моя компания «ОФС». К сожалению, из-за пандемии в этом году мы успели провести только один международный турнир по OFS, он прошел в марте в культурно-спортивном комплексе «Вознесенский».

- Сколько воспитанников у вас сейчас? И к каким целям вы идете?

- Более 150 Мы занимаемся в двух залах - в Дзержинском районе и на «пятерке». Планирую открыть зал в Кировском районе, помещение уже арендовано, там идет ремонт. А цель в том, чтобы наши ярославские ребята выигрывали чемпионаты России, Европы и мира. Мы это умеем - среди моих воспитанников более 50 мастеров спорта, в том числе чемпионов России и мира.

- Ваш сын занимается единоборствами?

- Ему 11 лет, он выбрал футбол, играет в «Шиннике». Я радуюсь его успехам и успехам его друзей. Замечательно, когда человек занимается тем, что ему нравится!