Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 28 января 2021 года: от COVID-19 скончались три человека

Скриншот Яндекс. Статистика

Всего заражений: 27567 (+187)

Всего выздоровлений: 25868 (+183)

Умерли: 306 человека (+3)

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают (продажа билетов через место)

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет Усилен контроль за соблюдением масочного режима

Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00

Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет.

В Ярославской области две женщины 29, 68 лет и мужчина 72 лет скончались от коронавируса. Сейчас в больницах с подтвержденным коронавирусом и подозрением на него находятся 1516 пациентов. На карантине – 7786 ярославцев.

Статистика заболевших по районам:

. Фото: Правительство Ярославской области

Ярославль - 13752;

Рыбинск – 3519;

Ростовский МР - 1545;

г.о Переславль - Залесский - 1424;

Тутаевский МР - 977;

Ярославский МР - 854;

Угличский МР - 819;

Борисоглебский МР - 739;

Гаврилов-Ямский МР – 684;

Некрасовский МР - 652;

Пошехонский МР - 557;

Рыбинский МР - 466;

Даниловский МР - 314;

Мышкинский МР - 253;

Большесельский МР - 246;

Некоузский МР - 242;

Первомайский МР - 214;

Любимский МР - 173;

Брейтовский МР – 137.