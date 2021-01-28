В Ярославле пытаются переделить похоронный бизнес. Держите ухо востро!

В Ярославле пытаются переделить похоронный бизнес Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сразу скажем: заседание не последнее – по его результатам очередная комиссия назначена на 19 февраля, поскольку сотрудники УФАС пришли к выводу, что им предстоит рассмотреть еще «очень много аспектов для дальнейшей работы».

Из-за чего же разгорелся сыр-бор?

Похоронщики-частники пытаются доказать, что в сговор между собой вступили муниципальное учреждение «Служба городских кладбищ» и контролируемое городской властью акционерное общество «Специализированная служба по вопросам похоронного дела».

Спор длится давно. Накал понятен: речь идет о попытках переделить рынок похоронных услуг, то есть – деньги клиентов.

В чем интерес справедливого разрешения спора для ярославцев? Безусловно, в том, чтобы рынок похоронных услуг в городе был прозрачным, их качество – достойным, а стоимость – приемлемой для заказчиков с разным уровнем доходов.

Вдобавок есть еще две позиции. Первая – обеспечение любому умершему гражданину бесплатного погребения по гарантированному перечню услуг, которые государство в лице муниципальной власти предоставляет безвозмездно за счет федерального и местного

(регионального) пособия по погребению. Такие «социальные похороны» чаще всего организуются для пенсионеров, безработных, инвалидов, матерей-одиночек, а также лиц, не имеющих родственников или не опознанных тел. Вторая позиция – захоронение биоматериалов, поступающих от больниц.

Понятно, что прибыльные «коммерческие» услуги предоставляют все фирмы – и частники, и муниципалы. А вот убыточные «социальные похороны» и захоронение биоматериалов организует только муниципальная «Специализированная служба по вопросам похоронного дела».

Но вернемся к заседаниям комиссии УФАС. Сотрудникам этой структуры не позавидуешь: на каждом заседании на них выплескивается все новая информация, которая сама по себе требует проверок.

Так произошло и на последнем заседании, главной героиней которого стала свидетельница со стороны похоронщиков-частников. Анастасия Коробицына представилась как жена землекопа-работника муниципальной «Специализированной службы по вопросам похоронного дела». Вместе с тем, свидетель не является ни работником муниципального предприятия, ни его клиентом, поэтому достоверной информацией не обладает. При этом в открытых источниках легко обнаружить, что в

Ярославле зарегистрирован ИП Коробицына Анастасия Сергеевна, чьи виды деятельности - «Организация похорон и представление связанных с ними услуг», а также «Торговля розничная предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями в специализированных магазинах».

Анастасия Сергеевна произнесла пространную речь, глядя на экран смартфона. Помогли подсказками и коллеги – другие ИП, похоронщики-частники. В итоге комиссия попросила свидетеля предоставить выступление в письменной форме, чтобы разобраться в нем. И назначила очередное заседание. Ну, а мы решили сразу обратиться за комментариями к руководителю муниципального АО «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» Андрею Халевину.

Один из упреков свидетельницы касался того, что руководитель муниципального МКУ «Служба городских кладбищ города Ярославля» Александр Романенко одновременно является куратором-консультантом по захоронениям «Специализированной службы по вопросам похоронного дела». Мол, это подтверждает сговор двух муниципальных структур и позволяет Романенко оказывать влияние на землекопов.

- Романенко действительно работал у нас, но – до того, как стал руководителем МКУ, - прокомментировал это заявление Андрей Халевин. – Он ушел с этой позиции еще в то время, когда рассматривался вопрос о его назначении на должность руководителя. Так что эта информация устарела и не имеет отношения к сегодняшней ситуации.

Еще одно обвинение: «На кладбищах, которые мы все привыкли считать закрытыми, продолжают выделять новые места. То есть захоронения производятся не в могилы к родственникам, что единственно разрешено законом на подобных территориях, а именно новые!» Свидетельница пояснила, что имеет в виду Осташинское, Игнатовское и Чурилковское кладбища.

Между тем юрист МКУ «Служба городских кладбищ» и руководитель АО «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» пояснили: кладбище можно считать закрытым, если принято соответствующее постановление мэрии города. Такое постановление существует, но оно касается только двух кладбищ в Ярославле – Тверицкого и Донского. Ко всем остальным оно не относится, и частникам следовало бы об этом знать – материалы находятся в открытом доступе. При этом на таких кладбищах действительно могут выявляться и предоставляться под захоронение новые места – например, когда ликвидируются завалы мусора, занимавшего территорию.

Прозвучал на заседании комиссии в УФАС и вопрос о неправомерном включении сотрудником «Специализированной службы по вопросам похоронного дела» в счет позиции, которая оплате не подлежит. Данный факт муниципальное предприятие признало: его новый работник ошибся, в ситуации разобрались, виновного наказали, деньги заказчику возвращены.

Ну, а мы задали Андрею Халевину вопрос, который получили от человека, недавно похоронившего родственника. Суть вопроса в том, что люди планировали провести «бюджетные» похороны, а именно муниципальная «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» в условиях пандемии специально разработала два предложения, которые включают в себя полный набор услуг, но отличаются минимальными ценами. Заказчики нашли через интернет телефон, договорились с менеджером, но… В итоге заплатить им пришлось вдвое больше, чем планировали, а договор был оформлен не на муниципальную службу, а частную – похоронную компанию «ЯрРитуал Сервис».

Халевин начал разбираться с ситуацией прямо на наших глазах. И что же выяснилось? Оказывается, если набрать в поисковой строке «Яндекса» запрос «муниципальная похоронная служба Ярославль», то на первой позиции среди предложенных вариантов ответов оказывается отсылка к сайту не муниципальной службы, а частной фирмы, точнее группы компаний «ЯрРитуал Сервис». Вот и ответ: частники «мимикрируют» под муниципалов. Люди, находящиеся в шоке от потери близкого человека, им звонят и - «попадают»…

Так что, дорогие ярославцы, пока УФАС ищет истину – держите ухо востро! Возможно, в погоне за прибылью ушлые предприниматели пытаются ввести вас в заблуждение!

Ну, а мы продолжим следить за разбирательством.