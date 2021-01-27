Искусство танца лошадей

Упражняясь в выездке, всадник и лошадь учатся чувствовать друг друга, доверять, быть партнерами. ФОТО: из личного архива

Всадница Полина Иванова в детстве стала воспитанницей ярославской конноспортивной школы. Член молодежной сборной России, чемпионка России и Европы, победительница престижных международных соревнований.

Сейчас Полина тренируется в Москве и учится в Московском государственном институте международных отношений МИД Российской Федерации. Мы не раз рассказывали об ее спортивных достижениях, а теперь позвонили накануне Татьяниного дня - не только как спортсменке, но и как студентке-первокурснице.

- Здравствуйте, Полина! Как идет учеба?

- У меня первая сессия на факультете государственного и муниципального управления. Как раз сейчас сдала третий экзамен, экономику.

- Полина, расскажите, с чего для вас начался путь в спорте?

- Не было ничего необычного. Я с раннего детства очень любила лошадей, и родители меня периодически водили кататься на площадь Юности или в другие места Ярославля, где устраиваются такие «покатушки», в парк-отель «Ярославль». В 8 лет меня привели в Ярославскую конноспортивную школу. Поначалу я просто помогала ухаживать за лошадьми, а еще мне разрешали иногда поездить на них. В 9 лет начала тренироваться, заниматься конным спортом.

- Породистый верховой конь - крупное животное, даже многие взрослые побаиваются оказаться рядом с ним. А тут - маленькая девочка…

- На самом деле лошади не такие уж страшные, поскольку они добрые. Если ты доброжелательно к ним относишься, они это сразу чувствуют, отвечают тем же, тянутся к тебе. Я никогда не боялась лошадей.

Ты не боишься того, с кем дружишь, кого опекаешь. ФОТО: из личного архива

- А ваши родители?

- Поначалу у них были опасения. Но они всегда поддерживали мой выбор, а со временем родители стали покупать мне собственных лошадей и, конечно, подходить к ним, гладить. Страх прошел - ты не боишься того, с кем дружишь, кого опекаешь.

- Как сейчас развивается ваша спортивная карьера?

- Разумеется, я тренируюсь. К сожалению, минувший год из-за пандемии коронавирусной инфекции для нас прошел практически без соревнований. Последний крупный старт у меня был летом 2019-го - чемпионат Европы в Италии, где я заняла 20-место среди 80 лучших всадников континента. Перед этим на международном турнире в Голландии я вошла в десятку лучших - это важно, поскольку главными конкурентами России в нашем виде спорта являются Голландия и Германия.

В декабре 2020-го мне удалось выступить на соревнованиях в Москве, заняла 1-е место. У меня была новая и более сложная программа, поскольку мне исполнилось 18 лет, и я перешла в следующую возрастную категорию - от 18 до 21 года, дальше уже идут взрослые спортсмены. Сейчас моя задача - достичь на турнирах высокого уровня таких результатов, которые позволят мне получить звание мастера спорта, сейчас я - кмс. И удержать, улучшить свои позиции в молодежной сборной России, выступать на международных соревнованиях за нашу страну.

- Полина, конный спорт - понятие очень широкое. Даже олимпийские дисциплины - выездка, преодоление препятствий (конкур) и троеборье - очень отличаются друг от друга. Что притягивает вас именно в выездке?

- На самом деле выездка - это основа подготовки любого всадника. Даже если взять конкур, то и спортсмен, и лошадь должны иметь определенную подготовку в выездке, иначе они просто не смогут показывать хорошие результаты в преодолении препятствий. Упражняясь в выездке, всадник и лошадь учатся чувствовать друг друга, доверять, быть партнерами. Человек учится понимать животное и управлять им, а лошадь - понимать и слушаться человека.

Чем меня привлекла выездка? Здесь очень много тонкой работы в управлении лошадью, сложных элементов, которые нужно научиться выполнять. Тем более что к каждой лошади нужен свой подход, свои «рычаги управления», ее действительно нужно почувствовать и понять. А еще выездка - это очень красиво, это искусство! Выступая, ты показываешь, как красив, умен, точен и артистичен конь под твоим седлом.

Выездка - это основа подготовки любого всадника. ФОТО: из личного архива

- Сколько у вас лошадей?

- Основной конь, на котором я выступаю, - большепризный жеребец Ратцингер немецкой породы, он был приобретен у голландской спортсменки. Еще две лошади - это кобылы Хайлайт и Кензи голландской теплокровной породы. Они молодые, находятся в стадии подготовки к будущим стартам.

- Вы уехали из Ярославля еще школьницей - в первую очередь для того, чтобы получить возможность больше тренироваться и соревноваться. Насколько было сложно адаптироваться?

- Я была внутренне готова к этому. И мне очень повезло, что мои родители сделали все, чтобы я чувствовала себя максимально комфортно. Они разделяют мое увлечение конным спортом и обладают возможностью помогать в его реализации (отец Полины - Сергей Владимирович, известный в Ярославле строитель. - Ред.). Я училась в хорошей школе, где для спортсменов существуют программы, позволяющие сочетать обучение с тренировками и соревнованиями. А теперь поступила в хороший университет. Выбирать между учебой и выездкой мне не приходится - спорт уже научил правильно распределять время, чтобы все успевать.

- Выездка - дисциплина, в которой у успешных всадников может складываться долгая спортивная карьера. Помнится, знаменитая Елена Петушкова начала выступать в 1950-х, а закончила в 1986-м… Каким вы видите свое будущее?

- Не загадываю так надолго. Но понимаю, что нужны знания. Потому и поступила в МГИМО, именно на свой факультет, мне интересно, как строятся и функционируют системы управления в государстве, обществе, экономике. Кроме того, здесь на высоком уровне преподавание иностранных языков, это тоже важно. Все это значительно шире, чем спортивный менеджмент, о котором я тоже думала.

Что касается спорта, то цели у меня очень серьезные. Главное, чтобы ситуация с пандемией разрешилась, появилась возможность выезжать на соревнования. В будущем хотелось бы продолжить выступать на турнирах и при этом самой готовить лошадей. Сейчас российские спортсмены, как правило, покупают готовых, взрослых и опытных, лошадей за границей (как у нас было с Ратцингером). А я хотела бы воспитывать молодых животных в России, в своей конюшне. Понятно, что это требует знаний и навыков не только в спорте, нужно уметь управлять не только лошадью. Значит, необходимо учиться.

- Кого вы в первую очередь поблагодарили бы за свои успехи в спорте?

- Как я уже говорила - родителей. Собственные лошади, поездки на турниры, возможности тренироваться и выступать - все это не состоялось бы без них. А еще, конечно, моего первого тренера - Марию Яблокову, мастера спорта по выездке, чемпионку России, ученицу олимпийского чемпиона ярославца Валерия Волкова и его жены. Именно Мария Яблокова еще в ярославской конноспортивной школе дала мне ту базу, которая является обязательным условием для успешного развития, продвинула меня в спорте.

- Чего бы вы сейчас пожелали маленьким девочкам, которым нравятся лошади?

- Если вы хотите всерьез заняться спортом, приготовьтесь к тому, что нужно учиться терпеть. Много терпеть. Если ставите цели - идите к ним. Верьте в себя и в своих лошадей!