«Вышел из автобуса и пропал»: ярославские волонтеры рассказали, как искали пропавшего 8-летнего мальчика

За то время, что длились поиски, с Денисом ничего плохого не случилось. ФОТО: группа "ЯРОО поиск детей и взрослых "Ярспас" ВКонтакте

Несколько часов длились поиски 8-летнего Дениса. Родные не находили себе места, а волонтеры стягивали силы к СНТ, рядом с которым потерялся ребенок.

«Срочно! Сбор! Мальчик, 8 лет! Вышел из автобуса и пропал!» с этого сообщения началась работа.

- Не прошло и 10 минут, как два экипажа уже в пути – первый час чрезвычайно важен для успешного поиска. Чаты «ЯрСпаса» горят сообщениями: «Готов, машина/пеший». На поиск выезжают другие поисково-спасательные отряды, оперативники уже на месте. Координатор поиска Евгений Смирнов оценивает обстановку и начинает раздавать поисковикам задачи. Градус напряжения растет – ребенок маленький, на улице темно, а внезапная оттепель может быть опасна повышенным травматизмом, - рассказывают волонтеры о том дне.

Поисковики прочесали СНТ, внимательно осмотрели все обочины дорог и остановки. Один из экипажей ушел вглубь садоводческого товарищества и увидел полицейскую машину и стоящих рядом с ней мужчину и маленького мальчика. Это и был Денис.

Он явно растерян - столько машин, людей в форме... Ему трудно понять, что все они приехали его искать. «Я хотел уйти и потерялся» - говорит ребенок.

Как оказалось, заметил Дениса тот самый мужчина, что стоял у полицейского автомобиля. Мальчик бродил по дачному поселку. Человек не смог пройти мимо и помог школьнику. К счастью, за то время, что длились поиски, с Денисом ничего плохого не случилось.

- Берегите себя и своих близких. Помните, что правил ожидания часа, суток, трех суток не существует! Если вы не знаете, где ваш ребенок, и не можете его найти более 15 минут, то звоните в единую службу спасения 112, или на горячую линию отряда ЯрСпас 8(910)964-08-38, - говорят поисковики.