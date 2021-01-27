Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 27 января 2021 года: от COVID-19 скончалось шесть человек

Скриншот Яндекс. Статистика
Всего заражений: 27380 (+187)
Всего выздоровлений: 25685 (+176)
Умерли: 303 человека (+6)
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают (продажа билетов через место)
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет Усилен контроль за соблюдением масочного режима
Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00
Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет.
В Ярославской области три женщин 85, 77, 74 лет и трое мужчин 80, 75 и 67 лет скончались от коронавируса. Сейчас в больницах с подтвержденным коронавирусом и подозрением на него находятся 1527 пациентов. На карантине – 7809 ярославцев.
Статистика заболевших по районам:
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Фото: Правительство Ярославской области
Ярославль - 13647;
Рыбинск – 3514;
Ростовский МР - 1528; г.о.
Переславль - Залесский - 1412;
Тутаевский МР - 977;
Ярославский МР - 844;
Угличский МР - 805;
Борисоглебский МР - 733;
Гаврилов-Ямский МР – 684;
Некрасовский МР - 652;
Пошехонский МР - 553;
Рыбинский МР - 466;
Даниловский МР - 308;
Мышкинский МР - 253;
Большесельский МР - 246;
Некоузский МР - 240;
Первомайский МР - 208;
Любимский МР - 173;
Брейтовский МР – 137.