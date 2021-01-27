Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 27 января 2021 года: от COVID-19 скончалось шесть человек

Скриншот Яндекс. Статистика

Всего заражений: 27380 (+187)

Всего выздоровлений: 25685 (+176)

Умерли: 303 человека (+6)

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают (продажа билетов через место)

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет Усилен контроль за соблюдением масочного режима

Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00

Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет.

В Ярославской области три женщин 85, 77, 74 лет и трое мужчин 80, 75 и 67 лет скончались от коронавируса. Сейчас в больницах с подтвержденным коронавирусом и подозрением на него находятся 1527 пациентов. На карантине – 7809 ярославцев.

Статистика заболевших по районам:

. Фото: Правительство Ярославской области

Ярославль - 13647;

Рыбинск – 3514;

Ростовский МР - 1528; г.о.

Переславль - Залесский - 1412;

Тутаевский МР - 977;

Ярославский МР - 844;

Угличский МР - 805;

Борисоглебский МР - 733;

Гаврилов-Ямский МР – 684;

Некрасовский МР - 652;

Пошехонский МР - 553;

Рыбинский МР - 466;

Даниловский МР - 308;

Мышкинский МР - 253;

Большесельский МР - 246;

Некоузский МР - 240;

Первомайский МР - 208;

Любимский МР - 173;

Брейтовский МР – 137.