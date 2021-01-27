Работа на Ижорских заводах в Петербурге: стабильность, гарантии и уверенность в будущем

ФОТО: Любовь ХОЛОПОВА

Время возможностей

Пандемия коронавируса еще не закончилась, а ее последствия многие уже ощутили на себе. И дело не только в угрозе здоровью. Опасный вирус коснулся большинства работающих: вынужденный отпуск, уменьшение рабочих часов, отмена премий и надбавок, даже сокращения. Сложнее всего пришлось жителям небольших городов, в которых трудоустроиться и так было непросто, а после закрытия некоторых предприятий даже обладателям востребованных специальностей приходится долго искать хорошую работу.

Впрочем, недаром говорят, что кризис - это время возможностей. Быть может, именно сейчас стоит пересмотреть свою жизнь и попробовать что-то новое. Например, начать искать работу в другом городе, где развита промышленность. Взять хотя бы Петербург. Многие знают этот город как культурную столицу России и забывают, что город на Неве еще и крупный промышленный центр. И факты это подтверждают: крупные промышленные предприятия Петербурга не прекращали работать во время всеобщей изоляции, а у ведущих производственных комплексов загрузка даже выросла. Так что, если у вас рабочая специальность и в такое непростое время вы хотите найти стабильную работу с хорошей зарплатой и социальными гарантиями, присмотритесь к предприятиям Петербурга.

Куда пойти работать

Если уж вы решились на такой важный шаг, как поиск работы в другом городе и смену места жительства, подходите к этому вопросу очень серьезно. Выбирайте крупные и надежные предприятия, которые обеспечат вам стабильную занятость, социальные гарантии и достойную (и что немаловажно - «белую»!) зарплату. Ижорские заводы - одно из таких. Предприятие считается эталонным поставщиком уникального корпусного оборудования для атомной энергетики и нефтепереработки. Среди продукции Ижорских заводов реакторы гидроочистки, гидрокрекинга и другая уникальная техника. В числе партнеров предприятия такие гиганты отечественной промышленности, как ГК «Росатом», НК «Роснефть», ПАО «Татнефть», ПАО «Газпром нефть» и другие. Это позволяет Ижорским заводам участвовать в самых перспективных отечественных проектах. В 2020 году, несмотря на сложные эпидемиологические и экономические условия, Ижорские заводы выполнили несколько крупных заказов. Сейчас в работе на предприятии находится оборудование реакторных установок для крупнейших мировых атомных строек в России, Китае, Индии, Турции и Республике Бангладеш.

Оно того стоит!

Работа на крупном предприятии, продукция которого важна для экономики города и страны, - это белая зарплата, социальные гарантии и уверенность в будущем. Кстати, Ижорские заводы славятся не только стабильной загрузкой производства, но и комфортными условиями труда на предприятии. В цехах установлено новое оборудование, все бытовые помещения чистые и отремонтированные, к услугам рабочих - столовые с дотацией на питание, частичная компенсация проезда до работы, достойный социальный пакет.

Казалось бы, все плюсы очевидны и проблем с кадрами у таких производств быть не должно. Только вот найти высококвалифицированных рабочих сегодня куда сложнее, чем офисного сотрудника, поэтому промышленные гиганты ищут сотрудников не только в Петербурге, но и в регионах. К примеру, Ижорские заводы ведут поиск рабочих с помощью местных служб занятости. Современные технологии позволяют петербургскому работодателю не только изучить резюме человека из другого города, но и дистанционно провести собеседование, оценить его умения в режиме онлайн. Для соискателей это очень удобно: не нужно ехать в другой город, опасаясь, что на работу в итоге не возьмут. Вопрос с переездом решается только после того, как работа получена. К слову, предприятие поощряет переезд новых сотрудников в Петербург вместе с семьями. Для них предусмотрена компенсация арендной платы за жилье в размере 10 тысяч рублей, ДМС, льготные путевки в детский оздоровительный лагерь. Молодым иногородним рабочим предприятие предоставляет общежитие и создает все условия для активной и насыщенной жизни вне работы. Турпоходы, спортивные мероприятия, театры, музеи - выбор вариантов проведения досуга действительно большой.

Ну а дальше все зависит от самих работников: можно учиться и повышать свою квалификацию (предприятие это поощряет), делать карьеру, выступать с инициативами. И кто знает, может быть новая работа в Петербурге станет началом важного карьерного пути. Конечно, стать уникальным и высокооплачиваемым специалистом - дело не одного года. Но Ижорские заводы бережно относятся к своим кадрам, создавая комфортные условия для развития каждого сотрудника. Для новичков разработаны программы, которые позволяют закрепиться на рабочем месте и перенять опыт коллег. Влиться в коллектив и начать профессионально расти помогают наставники.