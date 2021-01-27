Специалисты Ярэнерго заменили в Ярославле более 9000 ламп уличного освещения

ФОТО: Филиал «Россети Центр Ярэнерго»

Филиал «Россети Центр Ярэнерго» в 2020 году заменил в областном центре 9047 ламп уличного освещения и отремонтировал около 2000 неисправных осветительных приборов. Работы проводились согласно контракту с мэрией Ярославля по обслуживанию системы наружного освещения.

В рамках договора ярославские энергетики выполнили целый комплекс мероприятий по техническому обслуживанию сетей, включая ликвидацию аварийных ситуаций. Специалисты Ярэнерго устраняли мелкие дефекты осветительного оборудования, проводили обрезку веток деревьев, покраску опор и кронштейнов и выполняли другие работы для надежного функционирования системы уличного освещения. По отдельным заявкам заказчика было заменено 42 опоры. Надлежащее состояние системы уличного освещения обеспечивали 9 специальных бригад энергетиков РЭС 1 категории «Яргорэлектросеть» филиала «Россети Центр Ярэнерго».

Заявки потребителей филиал «Ярэнерго» отрабатывал в круглосуточном режиме. Высокая квалификация специалистов, использование современных технических средств и наличие собственного парка автотехники позволили выполнить все мероприятия качественно и в срок.

Ярэнерго открыто для сотрудничества с городом и в части энергосервисного контракта. Работники компании готовы обеспечить сопровождение и участие в реализации энергосервисного договора по модернизации уличного освещения, оказывать помощь администрациям в определении нормативов состояния освещения территорий, а также предлагают услуги по комплексному обслуживанию сетей уличного освещения.