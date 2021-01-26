Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 26 января 2021 года: скончались три женщины и двое мужчин

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 27193 (+186)
Всего выздоровлений: 25509 (+181)
Умерли: 297 человек (+5)
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают (продажа билетов через место)
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Усилен контроль за соблюдением масочного режима
Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00
Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет
COVID-19 стал причиной смерти еще пяти жителей Ярославской области. Скончались три женщины 79, 66, 54 лет, а также мужчины 84 и 65 лет. За сутки коронавирусом заразились 186 человек, вылечился -181.
На данный момент госпитализировано 1564 пациента, на карантине сидят 7802 человека.
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Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 13544;
Рыбинск – 3507;
Ростовский МР - 1505;
г.о. Переславль-Залесский - 1400;
Тутаевский МР - 977;
Ярославский МР - 843;
Угличский МР - 791;
Борисоглебский МР - 733;
Гаврилов-Ямский МР – 684;
Некрасовский МР - 643;
Пошехонский МР - 553;
Рыбинский МР - 466;
Даниловский МР - 304;
Мышкинский МР - 253;
Большесельский МР - 246;
Некоузский МР - 240;
Первомайский МР - 200;
Любимский МР - 170;
Брейтовский МР – 134.