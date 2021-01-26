Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 26 января 2021 года: скончались три женщины и двое мужчин

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 27193 (+186)

Всего выздоровлений: 25509 (+181)

Умерли: 297 человек (+5)

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают (продажа билетов через место)

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Усилен контроль за соблюдением масочного режима

Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00

Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет

COVID-19 стал причиной смерти еще пяти жителей Ярославской области. Скончались три женщины 79, 66, 54 лет, а также мужчины 84 и 65 лет. За сутки коронавирусом заразились 186 человек, вылечился -181.

На данный момент госпитализировано 1564 пациента, на карантине сидят 7802 человека.

. Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 13544;

Рыбинск – 3507;

Ростовский МР - 1505;

г.о. Переславль-Залесский - 1400;

Тутаевский МР - 977;

Ярославский МР - 843;

Угличский МР - 791;

Борисоглебский МР - 733;

Гаврилов-Ямский МР – 684;

Некрасовский МР - 643;

Пошехонский МР - 553;

Рыбинский МР - 466;

Даниловский МР - 304;

Мышкинский МР - 253;

Большесельский МР - 246;

Некоузский МР - 240;

Первомайский МР - 200;

Любимский МР - 170;

Брейтовский МР – 134.