Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 25 января 2021 года: от COVID-19 скончались шесть женщин

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 27007 (+185)
Всего выздоровлений: 25328 (+185)
Умерли: 292 человек (+6)
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают (продажа билетов через место)
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Усилен контроль за соблюдением масочного режима
Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00
Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет
В Ярославской области шесть женщин скончались от коронавируса. Жертвами болезни стали ярославны 84, 80, 74, 69, 68 и 42 лет.
Число госпитализированных в COVID-госпиталя за сутки увеличилось на 34 человека, сейчас в больницах с подтвержденным коронавирусом и подозрением на него находятся 1618 пациентов. На карантине – 7815 ярославцев.
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Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 13439;
Рыбинск – 3507;
Ростовский МР - 1489;
г.о. Переславль - Залесский - 1386;
Тутаевский МР - 975;
Ярославский МР - 843;
Угличский МР - 784;
Борисоглебский МР - 733;
Гаврилов-Ямский МР – 678;
Некрасовский МР - 632;
Пошехонский МР - 553;
Рыбинский МР - 466;
Даниловский МР - 294;
Мышкинский МР - 244;
Большесельский МР - 242;
Некоузский МР - 240;
Первомайский МР - 198;
Любимский МР - 170;
Брейтовский МР – 134.