Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 25 января 2021 года: от COVID-19 скончались шесть женщин

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 27007 (+185)

Всего выздоровлений: 25328 (+185)

Умерли: 292 человек (+6)

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают (продажа билетов через место)

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Усилен контроль за соблюдением масочного режима

Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00

Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет

В Ярославской области шесть женщин скончались от коронавируса. Жертвами болезни стали ярославны 84, 80, 74, 69, 68 и 42 лет.

Число госпитализированных в COVID-госпиталя за сутки увеличилось на 34 человека, сейчас в больницах с подтвержденным коронавирусом и подозрением на него находятся 1618 пациентов. На карантине – 7815 ярославцев.

. Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 13439;

Рыбинск – 3507;

Ростовский МР - 1489;

г.о. Переславль - Залесский - 1386;

Тутаевский МР - 975;

Ярославский МР - 843;

Угличский МР - 784;

Борисоглебский МР - 733;

Гаврилов-Ямский МР – 678;

Некрасовский МР - 632;

Пошехонский МР - 553;

Рыбинский МР - 466;

Даниловский МР - 294;

Мышкинский МР - 244;

Большесельский МР - 242;

Некоузский МР - 240;

Первомайский МР - 198;

Любимский МР - 170;

Брейтовский МР – 134.