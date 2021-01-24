Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 24 января 2021 года: скончались еще 6 человек

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 26822 (+188)

Всего выздоровлений: 25151 (+174)

Умер: 286 человека (+6)

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают (продажа билетов через место)

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00

Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет

Еще шесть ярославцев скончались от коронавируса в Ярославской области. Умерли женщины 77, 71, 70 и 48 лет, а также мужчины 59 и 47 лет. За сутки COVID-19 подхватили 188 человек, выздоровели 174 жителя региона.

На инфекционные койки госпитализировано 1584 пациента: 779 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 805 с типичной клиникой COVID-19. На карантине находятся 7922 ярославца.

. Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 13339;

Рыбинск – 3501;

Ростовский МР - 1472;

г. о. Переславль-Залесский - 1386;

Тутаевский МР - 964;

Ярославский МР - 837;

Угличский МР - 767;

Борисоглебский МР - 733;

Гаврилов-Ямский МР – 677;

Некрасовский МР - 626;

Пошехонский МР - 547;

Рыбинский МР - 465;

Даниловский МР - 294;

Мышкинский МР - 244;

Большесельский МР - 242;

Некоузский МР - 240;

Первомайский МР - 187;

Любимский МР - 167;

Брейтовский МР - 134.