Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 24 января 2021 года: скончались еще 6 человек

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 26822 (+188)
Всего выздоровлений: 25151 (+174)
Умер: 286 человека (+6)
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают (продажа билетов через место)
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00
Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет
Еще шесть ярославцев скончались от коронавируса в Ярославской области. Умерли женщины 77, 71, 70 и 48 лет, а также мужчины 59 и 47 лет. За сутки COVID-19 подхватили 188 человек, выздоровели 174 жителя региона.
На инфекционные койки госпитализировано 1584 пациента: 779 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 805 с типичной клиникой COVID-19. На карантине находятся 7922 ярославца.
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Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 13339;
Рыбинск – 3501;
Ростовский МР - 1472;
г. о. Переславль-Залесский - 1386;
Тутаевский МР - 964;
Ярославский МР - 837;
Угличский МР - 767;
Борисоглебский МР - 733;
Гаврилов-Ямский МР – 677;
Некрасовский МР - 626;
Пошехонский МР - 547;
Рыбинский МР - 465;
Даниловский МР - 294;
Мышкинский МР - 244;
Большесельский МР - 242;
Некоузский МР - 240;
Первомайский МР - 187;
Любимский МР - 167;
Брейтовский МР - 134.