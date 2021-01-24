Игры с финансами: как ярославцам защитить свои деньги?

В последнее время все больше ярославцев интересуются инвестициями Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В последнее время все больше ярославцев интересуются инвестициями. Дело выгодное, но только в том случае, если тщательно изучить вопрос. Иначе прибыльное, на первый взгляд, вложение может обернуться личными финансовыми трагедиями.

Немного статистики. По данным на 1 декабря прошлого года жителями Ярославской области была открыта 31 тысяча индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). И это только по одному инвестпродукту! По сведениям Банка России, в нашем регионе самый большой процент вовлечения населения - 2,5 от общего числа жителей. Для примера, в Москве - 2,2%, в а Санкт-Петербурге - 2,7%.

Однако есть одна большая проблема. Не всегда инвесторы, только вступившие на это поле, хорошо знакомы с фондовым рынком и действую осознанно. Инвестиции - это не банковский вклад, здесь нет гарантированного дохода, возможности вернуть деньги и государственного страхования. Инвестиции - это возможность получить больший доход, чем по вкладу, но и риск потерять все.

Таким способом храненения деньги точно не приумножить Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Как этого можно избежать? Разными способами, стараются это сделать и законодательно. Например, в этом году вступило в силу указание: теперь граждане, которые не обладают статусом квалифицированного инвестора, не могут купить абсолютное большинство сложных облигаций. Также с 2021 года брокер обязан детально рассказать начинающему инвестору обо всех условиях сделки. Если информация не была предоставлена в полном объеме, а сделка обернулась убытками, инвестор может потребовать возмещение потерь. И в этом деле ему поможет суд.

- Кроме того, Банк России выпустил информационное письмо, в котором рекомендовал страховым компаниям и банкам, как агентам страховых компаний, отказаться от продажи продуктов с инвестиционной составляющей людям, не обладающим специальными финансовыми знаниями и опытом работы на рынке инвестиций. В первую очередь речь идет об инвестиционном страховании жизни (ИСЖ) и отдельных видах договоров накопительного страхования жизни (НСЖ), - рассказали в ярославском отделении Банка России.

Здесь опять же следует уточнить, чем ИСЖ и НСЖ отличаются от банковских вкладов. При досрочном прекращении договора в лучшем случае теряется часть денег, в худшем - вся вложенная сумма. Это может случиться и при пропуске одного из регулярных платежей по накопительному страхованию жизни. Кроме того, страховые компании не являются участниками систему страхования вкладов, соответственно, ИСЖ и НСЖ не попадают под действие данных программ и потери не будут компенсироваться.

Ну и, конечно, там, где финансы, там и мошенники. Прежде чем вложить свои деньги, проверьте, имеет ли организация лицензию на деятельность и состоит ли она в реестре Банка России. Если вложитесь в нелегалов, с вероятностью 100% все потеряете.