Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 23 января 2021 года: скончались 5 человек

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 26634 (+187)
Всего выздоровлений: 24977 (+181)
Умер: 280 человека (+5)
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают (продажа билетов через место)
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00
Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет
Статистика смертей в Ярославской области пополнилась еще пятью случаями. Скончались две женщины 66 и 64 лет, а также трое мужчин - два 59 лет и один 55-летний.
Число заболевших за сутки увеличилось на 187 человек, выздоровел 181 ярославец. В госпиталях находится 1561 пациент: 772 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 789 с типичной клиникой COVID-19.
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Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 13240;
Рыбинск – 3492;
Ростовский МР - 1458;
г. о. Переславль-Залесский - 1375;
Тутаевский МР - 963;
Ярославский МР - 832;
Угличский МР - 749;
Борисоглебский МР - 732;
Гаврилов-Ямский МР – 670;
Некрасовский МР - 626;
Пошехонский МР - 539;
Рыбинский МР - 465;
Даниловский МР - 286;
Мышкинский МР - 244;
Некоузский МР - 240;
Большесельский МР - 240;
Первомайский МР - 187;
Любимский МР - 162;
Брейтовский МР - 134.