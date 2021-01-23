Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 23 января 2021 года: скончались 5 человек

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 26634 (+187)

Всего выздоровлений: 24977 (+181)

Умер: 280 человека (+5)

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают (продажа билетов через место)

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00

Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет

Статистика смертей в Ярославской области пополнилась еще пятью случаями. Скончались две женщины 66 и 64 лет, а также трое мужчин - два 59 лет и один 55-летний.

Число заболевших за сутки увеличилось на 187 человек, выздоровел 181 ярославец. В госпиталях находится 1561 пациент: 772 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 789 с типичной клиникой COVID-19.

. Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 13240;

Рыбинск – 3492;

Ростовский МР - 1458;

г. о. Переславль-Залесский - 1375;

Тутаевский МР - 963;

Ярославский МР - 832;

Угличский МР - 749;

Борисоглебский МР - 732;

Гаврилов-Ямский МР – 670;

Некрасовский МР - 626;

Пошехонский МР - 539;

Рыбинский МР - 465;

Даниловский МР - 286;

Мышкинский МР - 244;

Некоузский МР - 240;

Большесельский МР - 240;

Первомайский МР - 187;

Любимский МР - 162;

Брейтовский МР - 134.