ЯНОС начал производство бензина АИ-100

ФОТО: «Славнефть-ЯНОС»

Начало производства бензина АИ-100-К5 – это результат планомерной модернизации производства и следование требованиям отраслевых трендов.

Новый продукт прошел квалификационные и стендовые испытания во Всероссийском научно-исследовательском институте по переработке нефти (ВНИИ НП). В декабре прошлого года предприятие получило необходимую разрешительную документацию на его производство.

Бензин данной марки в первую очередь рекомендуется использовать владельцам автомобилей с современными турбированными двигателями.

ФОТО: «Славнефть-ЯНОС»

Его высокие антидетонационные свойства (октановые характеристики) позволяют в полной мере раскрыть потенциал этих агрегатов, ощутить экономичность расхода топлива, оценить эксплуатационные свойства. Применение бензина АИ-100-К5 обеспечивает увеличение мощности двигателя, повышение динамики разгона, в то же время снижая уровень вибрации и шума. Дополнительным преимуществом станет легкий пуск двигателя автомобиля при низких температурах. Высокие экологические характеристики топлива являются следствием использования компонентов с низким содержанием серы, бензола и олефинов.

Автомобильный бензин АИ-100-К5 производится в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного Союза (ТР ТС 013/2011), СТО 44905015-005-2017 и с учетом Европейских Директив по топливам 98/70/ЕС и 2003/17/ЕС.

АИ-100-К5 заменил производившийся ранее бензин АИ-98-К5.