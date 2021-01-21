В Ярославской области изменился порядок сдачи ЕГЭ и ОГЭ

В Ярославской области итоговые экзамены будут проходить 5700 одиннадцатиклассников и 12830 девятиклассников Фото: Олег УКЛАДОВ

В 2021 году в Ярославской области итоговые экзамены будут проходить 5700 одиннадцатиклассников и 12830 девятиклассников.

Что ждет выпускников 11 классов?

Школьники, которые не планируют идти в вузы, вместо ЕГЭ будут сдавать государственный выпускной экзамен по двум предметам – русскому языку и математике. Пройдет он в конце мая, досрочной сдачи не предусмотрено.

Допуском к государственной итоговой аттестации для 11 классов являются итоговое сочинение и изложение. Они запланированы на середину апреля.

Основной период ЕГЭ в этом году пройдет с 31 мая по 2 июля, в том числе и для выпускников прошлых лет. Тем 11-классникам, что собрались поступать в вузы, чтобы получить аттестат достаточно сдать на «удовлетворительно» ЕГЭ по русскому. Экзамен базового уровня по математике в 2021 году проводиться не будет.

Что ждет выпускников 9 классов?

Аттестаты за 9 класс будут выданы на основании результатов ГИА по двум предметам – русскому языку и математике. Аттестация пройдет с 24 по 28 мая, резервные сроки – в июне. Экзамены по выбору выпускники 9-х классов сдавать не будут.