Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 21 января 2021 года: шесть человек умерли, 186 - заболели

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 26260 (+186)
Всего выздоровлений: 24619(+173)
Умерли: 273 человек (+6)
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают (продажа билетов через место)
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Усилен контроль за соблюдением масочного режима
Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00
Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет
В Ярославской области от коронавируса скончались еще шесть человек: две женщины 81 года и 63 лет, а также мужчина 74, 66, 59 и 55 лет. Число заболевших за сутки выросло на 186 человек. Вылечились и выписались 173 ярославца.
Госпитализировано 1670 пациентов: 765 с подтвержденным COVID-19 и 905 с типичной клиникой болезни. На карантине – 7913 человек.
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Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 13016;
Рыбинск – 3479;
Ростовский МР - 1454;
г.о. Переславль-Залесский - 1354;
Тутаевский МР - 963;
Ярославский МР - 818;
Угличский МР - 744;
Борисоглебский МР - 710;
Гаврилов-Ямский МР – 662;
Некрасовский МР - 626;
Пошехонский МР - 522;
Рыбинский МР - 464;
Даниловский МР - 270;
Мышкинский МР - 240;
Некоузский МР - 233;
Большесельский МР - 233;
Первомайский МР - 187;
Любимский МР - 160;
Брейтовский МР – 125.