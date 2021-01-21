Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 21 января 2021 года: шесть человек умерли, 186 - заболели

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 26260 (+186)

Всего выздоровлений: 24619(+173)

Умерли: 273 человек (+6)

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают (продажа билетов через место)

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Усилен контроль за соблюдением масочного режима

Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00

Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет

В Ярославской области от коронавируса скончались еще шесть человек: две женщины 81 года и 63 лет, а также мужчина 74, 66, 59 и 55 лет. Число заболевших за сутки выросло на 186 человек. Вылечились и выписались 173 ярославца.

Госпитализировано 1670 пациентов: 765 с подтвержденным COVID-19 и 905 с типичной клиникой болезни. На карантине – 7913 человек.

. Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 13016;

Рыбинск – 3479;

Ростовский МР - 1454;

г.о. Переславль-Залесский - 1354;

Тутаевский МР - 963;

Ярославский МР - 818;

Угличский МР - 744;

Борисоглебский МР - 710;

Гаврилов-Ямский МР – 662;

Некрасовский МР - 626;

Пошехонский МР - 522;

Рыбинский МР - 464;

Даниловский МР - 270;

Мышкинский МР - 240;

Некоузский МР - 233;

Большесельский МР - 233;

Первомайский МР - 187;

Любимский МР - 160;

Брейтовский МР – 125.