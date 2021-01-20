В регионе продлили режим самоизоляции для ярославцев старше 65 лет Фото: Мария ЛЕНЦ

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов продлил режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Ограничения будут действовать до 3 февраля. Продление режима связано с сохранением угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Те ярославцы, что находятся на самоизоляции, могут выходить из дома только за медицинской помощью, в магазин, выгулять домашних животных и вынести мусор, и в случае, если что-то угрожает жизни и здоровью.

При этом режим самоизоляции не распространяется на руководителей организаций и сотрудников, чье присутствие на работе является критически важным. Также данные меры не применяются к работникам здравоохранения.

Новые электронные больничные будут оформлены по тем сведениям, которые работодатель направляет в фонд соцстрахования. Больничные оплачиваются за счет фонда.