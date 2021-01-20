В Костромской области раскрыли зверские убийства двух пенсионеров из-за 2,7 тысяч рублей

Следователи Костромской области раскрыли два преступления, которые были совершены в регионе в январе 2020 года и в конце 2019-го Фото: СУ СКР по Костромской области

Следователи Костромской области раскрыли два преступления, которые были совершены в регионе в январе 2020 года и в конце 2019-го. Обе жертвы – мужчины-пенсионеры.

Труп 70-летнего жителя деревни Лаврово Нерехтинского района нашли в его доме. На теле имелись явные признаки насильственной смерти. После долгой и кропотливой работы сотрудники СКР вышли на подозреваемых – двух жителей Костромской области 40 и 45 лет. Оба они были не раз судимы: один за нанесение тяжких телесных повреждений, после которых потерпевший умер, второй – за многочисленные кражи и грабежи. Когда следователи вышли на него по делу об убийстве, подозреваемый как раз отбывал срок за очередную кражу.

По версии следствия, причиной убийства 70-летнего мужчины стали деньги. Костромичи прознали, что у пенсионера есть сбережения. Рано утром, пока все соседи спали, они влезли к нему в дом, несколько раз ударили по лицу, а потом повалили на пол и убили. Но баснословных сумм, на которые преступники рассчитывали, они не нашли. Забрав 1,5 тысячи рублей и что-то из личных вещей жертвы, злоумышленники скрылись.

Во время расследования этого уголовного дела была установлена причастность парочки к другому убийству, совершенному в декабре 2019 года. Потерпевший – 89-летней житель деревни Дуново Нерехтинского района. После того, как преступники расправились с пенсионером, они отвезли его тело за несколько километров от деревни и выбросили в канаву. Следователи обнаружили скелетированные останки.

- Из жилища потерпевшего обвиняемые похитили имущество и деньги в сумме около 1,2 тысяч рублей, - пояснили в пресс-службе СКР по Костромской области.

Сейчас один из обвиняемых находится под стражей. Второй, который отбывает наказание за кражу, готовится к этапированию в Кострому. Следователи СКР и сотрудники уголовного розыска регионального УМВД России проверяют злоумышленников на причастность к другим преступлениям.