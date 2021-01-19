Рано утром 19 января в Московской области произошло ДТП: три человека скончались на месте аварии, четверо – госпитализированы.У Павловского посада автобус, который вез пассажиров из Кинешмы Ивановской области, врезался в грузовик «Скания», припаркованный на обочине. Судя по всему, водитель автобуса пытался объехать пробку. Удар оказался такой силы, что машину разнесло на части.Полиция по факту ДТП проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства аварии. По данным портала «168 часов» пассажиры микроавтобуса покупали билеты через сервис поиска попутчиков.