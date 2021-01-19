В 2021 году в Ярославле начнется глобальная транспортная реформа. В мэрии заверяют – люди теперь не будут томиться в ожидании на остановках, чтобы сделать пересадку с одного автобуса на другой. По задумке местных властей, в городе сократят число маршруток и серьезно. 26 привычных маршрутов будут полностью ликвидированы. Ставку сделать хотят на автобусы, которые будут работать по регулируемому тарифу, соблюдать расписание, предоставлять льготы, принимать проездные. Но как сами жители Ярославля относятся к грядущим изменениям. В январе активисты партии «Новые люди» провели масштабное социологическое исследование, чтобы узнать отношение ярославцев к транспортной реформе.В опросе поучаствовали 1200 человек. Это жители Ярославля самых разных возрастов, проживающие в различных районах города. Из всех опрошенных 1134 (94,5%) респондента пользуются общественным транспортом. Из них 735 человека пользуются им каждый день, а ежедневно, а 399 - только в будние.- Знают о транспортной реформе очень хорошо 72%, а «что-то слышали» 21,5%, - рассказывают об итогах исследования представители новой политической силы. – При этом из общего числа людей, которые знают о реформе, 85% респондентов, а это большая часть, выбрали вариант «полностью не поддерживаю» и «скорее не поддерживаю» данную транспортную реформу.И лишь 12,3% человек ответили, что готовы поддержать запланированные изменения.- Также мы предложили жителям оценить несколько предложений, чтобы понять, какой хотят видеть ярославцы транспортную реформу, - продолжают представители партии «Новые люди». – Больше 65% респондентов поддержали следующие инициативы: сохранение прежних маршрутов, обязательное подключение всего транспорта к системе слежения, чтобы оперативно информировать пассажиров о задержках и изменениях в расписании, введение поздних вечерних рейсов, сохранение частных маршрутных перевозок, введение безналичной оплаты проезда.Именно эти пункты жители Ярославля посчитали необходимыми для эффективной работы общественного транспорта. А то, что явно не пойдет на пользу, - сокращение количества прямых маршрутов, ведь людям придется делать пересадки. К тому же, пассажир будет тратить больше времени на путь.Стоит отметить, что несколько предложений поступили от самих жителей Ярославля. Люди считают, что нужно сделать единую транспортную карту, которую легко пополнить через многочисленные терминалы оплаты, в том числе и онлайн. Привязать к ней льготы. Кроме того, чтобы общественный транспорт стал востребованным среди жителей, нужно сделать «выделенки» на дорогах. А еще не лишним было бы создать мобильное приложение для транспорта, где каждый пассажир мог взаимодействовать с водителем.- Во время нашего исследования от большого количества людей мы слышали, что их больше возмущает скорее не сама транспортная реформа, а то, что власти принимают решения «за закрытыми дверями» и никак не интересуются мнением людей, - добавляют в партии «Новые люди».По итогам масштабного опроса стало ясно - ярославцы хотят получить от властей полное, а главное доступное объяснение содержания транспортной реформы. Поэтому «Новые люди» предлагают администрации провести общественное обсуждение предстоящей реформы вместе с жителями.