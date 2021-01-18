Всего заражений: 25697 (+187)Всего выздоровлений: 24112 (+167)Умерли: 258 человек (+2)Гостиницы: работаютЗоопарк: работаетКинотеатры: работаютТеатры: работают (продажа билетов через место)Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических группИзоляция для приезжих: нетУсилен контроль за соблюдением масочного режимаВведен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00Введен режим самоизоляции для людей старше 65 летДве женщины 74 и 70 лет скончались от коронавируса в Ярославской области. Количество инфицированных за сутки увеличилось на 187 человек. Вылечились и выписались больничных – 167 ярославцев.На данный момент госпитализировано 1808 пациентов: у 794-х COVID-19 подтвержден, у 1014 имеются все типичные признаки болезни.Статистика заболевших по районам:Ярославль - 12698;Рыбинск – 3443;Ростовский МР - 1446;г.о. Переславль-Залесский - 1326;Тутаевский МР - 959;Ярославский МР - 798;Угличский МР - 717;Борисоглебский МР - 681;Гаврилов-Ямский МР – 646;Некрасовский МР - 620;Пошехонский МР - 502;Рыбинский МР - 459;Даниловский МР - 256;Мышкинский МР - 237;Некоузский МР - 230;Большесельский МР - 216;Первомайский МР - 187;Любимский МР - 151;Брейтовский МР – 125.