Жители поселка Константиновский Тутаевского района замерзают в своих квартирах. Та же проблема и у жителей Фоминского. Котельная, по словам людей, не справляется с нагрузкой, хотя все лето ее ремонтировали, из-за чего часть района сидела без горячей воды.- Горячую воду отключили в начале лета и включили только в конце августа. Многим пришлось покупать бойлеры. Но мы спокойно на это реагировали, надеялись, что котельную отремонтируют и мы зимой будем в тепле. А получается вот как, - рассказывает жительница Константиновского Светлана. – Взрослые мерзнут, дети мерзнут, дома ходим в шерстяных носках и теплой одежде. Звонили в управляющую компанию, пообещали сделать перерасчет. А зачем нам перерасчет? В-первых, сколько мы электричества нажги обогревателями, и, во-вторых, нам нужно тепло, а не перерасчет.КП-Ярославль обратилась в администрацию Тутаевского района. Там нам сообщили, была просадка по температуре, но сейчас котельная работает в штатном режиме.- За все время в управляющую компанию было лишь три жалобы на низкую температуру. Возможно, что проблема внутри квартир, тогда нужно обращаться в УК, чтобы специалисты решали вопрос с воздушными пробками. Можно позвонить и в ЕДДС Тутаевского района по телефону 7-000-6, - пояснили в администрации района.А жители Константиновского готовы идти уже на крайние меры. Для начала обратились за помощью к депутату областной думы Елене Кузнецовой.- Администрация убеждала население поселка, что проведут ремонт котлов, заменят старое оборудование на новое и проблем в будущем не будет. Сейчас, когда жители стали жаловаться на холод в квартирах, им ответили, что прочистили теплообменник и нормальная подача тепла будет возобновлена. Но ситуация не улучшается. Температура воздуха в квартире 13 градусов. Ну как это можно назвать, если не издевательство над людьми! – пишет на своей странице в соцсети Елена Кузнецова.Если в самые ближайшие дни ситуация не изменится, константиновцы готовы пойти на крайние меры – обратиться к президенту страны. Люди уже готовят видеообращение в надежде, что так будет решен их вопрос.