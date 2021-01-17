Всего заражений: 25510 (+190)Всего выздоровлений: 23945 (+169)Умер: 256 человека (+1)Гостиницы: работаютЗоопарк: работаетКинотеатры: работаютТеатры: работают (продажа билетов через место)Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических группИзоляция для приезжих: нетДействует масочный режимВведен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00Введен режим самоизоляции для людей старше 65 летВ Ярославской области от коронавируса скончался еще один человек - мужчина 1936 года рождения. За сутки диагноз COVID-19 поставлен 190 ярославцам, выздоровели 169 человек.В госпиталях находятся 1776 пациентов: 794 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 982 с типичной клиникой COVID-19. На карантине - 7881 человек.Статистика заболевших по районам:Ярославль - 12601;Рыбинск – 3418;Ростовский МР - 1438;г. о. Переславль-Залесский - 1321;Тутаевский МР - 949;Ярославский МР - 793;Угличский МР - 710;Борисоглебский МР - 681;Гаврилов-Ямский МР – 646;Некрасовский МР - 620;Пошехонский МР - 498;Рыбинский МР - 456;Даниловский МР - 256;Мышкинский МР - 231;Некоузский МР - 230;Большесельский МР - 203;Первомайский МР - 187;Любимский МР - 147;Брейтовский МР - 125.