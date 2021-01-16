Всего заражений: 25320 (+190)Всего выздоровлений: 23776 (+171)Умер: 255 человека (+3)Гостиницы: работаютЗоопарк: работаетКинотеатры: работаютТеатры: работают (продажа билетов через место)Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических группИзоляция для приезжих: нетДействует масочный режимВведен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00Введен режим самоизоляции для людей старше 65 летЕще три человека скончались от коронавируса в Ярославской области. Это женщины 73, 69 и 52 лет.За сутки диагноз COVID-19 поставлен 190 жителям области, выписался 171 ярославец. На данный момент госпитализировано 1777 пациентов: у 810 коронавирус подтвержден, у 967 имеются все типичные признаки этой болезни. На карантине - 7876 человек.Статистика заболевших по районам:Ярославль - 12505;Рыбинск – 3397;Ростовский МР - 1433;г. о. Переславль-Залесский - 1306;Тутаевский МР - 946;Ярославский МР - 793;Угличский МР - 696;Борисоглебский МР - 672;Гаврилов-Ямский МР – 630;Некрасовский МР - 613;Пошехонский МР - 498;Рыбинский МР - 456;Даниловский МР - 256;Мышкинский МР - 231;Некоузский МР - 229;Большесельский МР - 200;Первомайский МР - 187;Любимский МР - 147;Брейтовский МР - 125.