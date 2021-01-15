Сотрудники правоохранительных органов установили личности трех погибших при пожаре в Рыбинске. Это мужчина, женщина и их 3-летний внук. Матери ребенка в момент ЧП дома не было. Личность четвертого погибшего сейчас устанавливается.Трехкомнатная квартира на последнем этаже многоэтажки на проспекте Мира загорелась сегодня, 15 января, около пяти часов вечера. Несмотря на небольшую площадь пожара, около 6 квадратных метров, жилье быстро наполнилось дымом. По предварительной информации, дверь заклинило, поэтому люди не смогли выбраться из квартиры.Известно, что семья не совсем благополучная, с 2015 года состояла на профилактическом учете. Взрослые злоупотребляли спиртными напитками, мужчина курил. Возможно, непотушенная сигарета и стала причиной возгорания. Точно это установит экспертиза. СКР по Ярославской области возбудил уголовное дело по статье \\"Причинение смерти по неосторожности\\". Региональная прокуратура организовала проверку.- В ходе проверки будет дана оценка законности действий должностных лиц органов системы профилактики. На место происшествия выезжал и.о. Рыбинского городского прокурора Андрей Булгаков. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены прокуратурой области на контроль, - пояснили в ведомстве.