Пожар в девятиэтажном доме на проспекте Мира в Рыбинске произошел сегодня, 15 января, вечером. Горела трехкомнатная квартира на последнем этаже. По предварительной информации, погибла семья из четырех человек, в том числе, ребенок.- Возгорание было на площади в шесть квадратных метров, сильное задымление. Часть жителей дома эвакуировали, - прокомментировали ЧП в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области.На месте сейчас работают сотрудники регионального Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело по статье \\"Причинение смерти по неосторожности\\", сообщили в пресс-службе ведомства. Причина возгорания пока не понятна.Читайте также: Заклинило дверь: при пожаре в Рыбинске погибли мужчина с женщиной и их 3-летний внук