Вступили в силу новые правила охоты, утвержденные приказом Минприроды РФ. В первую очередь, они должны сделать увлечение безопасным для самих охотников, а также сохранить ресурсы и помочь в борьбе с браконьерами.Итак, какие требования теперь нужно соблюдать, выходя с оружием в леса. В первую очередь, вводится обязательное ношение специальной сигнальной одежды при коллективной охоте загоном, а также при охоте на копытных животных, медведей, волков и лисиц ночью и в сумерках. Определен порядок использования световых устройств, тепловизоров и приборов ночного видения. При охоте в зарослях и при ограниченном обзоре местности запрещено стрелять по птице, пока она не взлетит на высоту минимум в 2,5 метра.Поменялись и сроки охоты на отдельные виды животных, в том числе, на бурых медведей. К привычному периоду с 1 августа по 30 ноября добавлен еще один – с 21 марта по 10 июня.- Это позволит более плотно осваивать квоту на добычу этих животных, что особенно актуально для Ярославской области в условиях стабильного роста их численности, - пояснил директор департамента охраны окружающей среды и природопользования региона Дмитрий Пеньков.С 1 июня по 30 сентября запрещена охота на кабанов загоном, нагоном и с помощью собак охотничьих пород. Как пояснили в правительстве области, новыми правилами ограничено применение калибров оружия с нарезным стволом при охоте на пернатую дичь и пушных зверей. При этом охотиться на волков, лисиц и енотовидных собак теперь можно в любое время, но при наличии разрешения на добычу.