Всего заражений: 24941 (+187)Всего выздоровлений: 23442 (+168)Умерли: 246 человек (+2)Гостиницы: работаютЗоопарк: работаетКинотеатры: работаютТеатры: работают (продажа билетов через место)Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических группИзоляция для приезжих: нетУсилен контроль за соблюдением масочного режимаВведен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00Введен режим самоизоляции для людей старше 65 летВ Ярославской области от коронавируса скончались двое мужчин 71 года и 43 лет. За сутки количество инфицированных увеличилось на 187, выписались с больничных 168 ярославцев.Лечение в COVID-госпиталях сейчас проходят 1855 пациентов: у 837 коронавирус подтвержден, у остальных – все признаки болезни. На карантине после контакта с заболевшими 7833 жителя области.Статистика заболевших по районам:Ярославль - 12307;Рыбинск – 3371;Ростовский МР - 1407;г.о. Переславль-Залесский - 1284;Тутаевский МР - 927;Ярославский МР - 793;Угличский МР - 684;Борисоглебский МР - 672;Гаврилов-Ямский МР – 614;Некрасовский МР - 604;Пошехонский МР - 487;Рыбинский МР - 455;Даниловский МР - 250;Мышкинский МР - 227;Некоузский МР - 227;Большесельский МР - 189;Первомайский МР - 182;Любимский МР - 139;Брейтовский МР – 122.