В мэрии Ярославля прошла очередная встреча группы «Общественный транспорт». Обсудили компенсационные маршруты, а также возможности пустить транспорт по Юбилейному мосту и сохранить маршрут №91, за который бьются жители Брагина.- Разобрали 26 маршрутов с нерегулируемым тарифом. Из них 18 станут пересадочными, остальные почти полностью сохранят трассы движения. Все перевозчики перейдут на регулируемый тариф, что позволит предоставлять льготы и пользоваться проездными билетами. Планируется внедрение безналичной оплаты и единой системы проездных, - в очередной раз перечислил плюсы реформы начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский.И вновь подчеркнул, что отмена прежних маршрутов не скажется на пассажирах. Пересадки, по задумке чиновников из мэрии, не займут более 5-10 минут. Однако ярославцы сомневаются, что на деле это будет именно так.Депутаты областной думы предложили включить Юбилейный мост в новую транспортную схему. Сейчас почти весь транспорт ходит через Октябрьский мост и в случае какого-то ЧП движение останавливается.- Хотелось бы обратить внимание на новый маршрут №39 «Студенческий городок – Нижний поселок». Можно сделать его кольцевым внутрирайонным маршрутом, - предложил депутат Эльхан Мардалиев.Но больше всего у ярославцев возмущения по поводу отмены маршрутки №91. Она в Брагине является одной из ключевых и какие-либо изменения скажутся на большинстве жителей района.Реорганизация транспортной сети Ярославля начнется уже в этом году. Многие ярославцы категорически против реформы, не без основания считая, что в запланированном виде она превратит жизнь пассажиров в ад. Изменится большая часть маршрутов, а на дорогу и пересадки придется тратить гораздо больше времени. В новогодние праздники у правительство региона прошли одиночные пикеты: горожане требовали не проводить реорганизацию в том виде, в каком она запланирована.