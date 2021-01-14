В Ярославле на Крещение будет оборудовано пять купелей – места уже согласовали сотрудники мэрии города, спасатели и представители духовенства. Окунуться можно в ночь с 18 на 19 января. Допуск к прорубям начнется около двух часов ночи, чтобы люди не мерзли, организуют горячий чай.В Ярославле иордани сделают в следующих местах:- река Нора у Троицкого храма, Дзержинский район;- река Волга у храма Софии Премудрости Божией, Заволжский район;- река Волга у Толгского монастыря;- Петропавловские пруды, Красноперекопский район;- река Которосль в районе Центрального пляжа.Все купели оборудуют удобными подходами, рядом установят теплые палатки для переодевания. У каждой иордани, чтобы было удобно, сделают дно и боковые стенки.- Будем стараться, чтобы люди были рассредоточены, не находились в большом количестве в одном месте. Особое внимание уделим купели на Петропавловских прудах, куда приходят не только верующие, но и люди в алкогольном опьянении, - подчеркнул заместитель начальника управления ОООП УМВД России по Ярославской области Сергей Гаврилов.