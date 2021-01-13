Сегодня, 13 января, город Кинешма Ивановской области остался без тепла, холодной и горячей воды. Причина - авария на водопроводных сетях. Почти весь день кинешемцы, а это около 80 тысяч человек, в том числе 19 тысяч детей, провели в экстремальных условиях. Именно на сегодня пришелся пик морозов в регионе - столбик термометра опустился до -25 градусов.По информации кинешемского филиала АО \\"Водоканал\\", авария произошла на участке магистрального водопровода диаметром 600 миллиметров, который находится в микрорайоне \\"2 фабрика\\". Давление в котельных упало до нуля около 15:30. Жители домов, в которых начали резко остывать батареи, атаковали диспетчерскую службу. Но там лишь разводили руками - место аварии смогли определить не сразу.В администрации Кинешмы под председательством главы города Вячеслава Ступина прошло экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Городское звено областной подсистемы предупреждения и ликвидации ЧС перешло в режим \\"Повышенная готовность\\".- Четыре бригады вели работы по отключению поврежденного участка и возобновлению подачи воды в город по другим водопроводам, - рассказал руководитель АО \\"Водоканал \\" в Кинешме Алексей Зверев.По одной из котельных прогноз изначально был не совсем благоприятным - туда организовали подвоз воды. Водой, как заверили в администрации города, обеспечили и учреждения здравоохранения.Как сообщает пресс-служба мэрии, аварийный участок водопровода сейчас отключен. Идет повышение давления в водопроводной сети, ситуация в городе постепенно стабилизируется.Авария в Кинешме - уже не первая в Ивановской области с начала года. В новогодние праздники без тепла остались жители микрорайона в Родниках, а это почти 4 тысячи человек. Накануне похожее ЧП произошло в Иванове. Из-за аварии тепло и горячую воду отключили в части города.