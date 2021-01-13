В Ярославской области температура воздуха опустила значительно ниже нормы. Спасатели дали ярославцам ряд советов, которые нужно соблюдать, если на улице сильный мороз.Их всего шесть и они очень просты:- обеспечьте организм топливом для выработки энергии. Топливо – это пища, причем жиры и белки – самый лучший вариант. Выходить на мороз можно только после плотного завтрака или обеда, нужно выпить горячий чай или кофе.- постоянно двигайтесь. Нельзя стоять на одном месте, тем более, прислоняться к холодному или садиться на холодные поверхности. В этом момент человек теряет собственное тепло. Процесс идет быстрее, если одежда мокрая. Даже намокшая от пота футболка под курткой может ускорить процесс снижения температуры.- одевайтесь тепло. Избегайте утягивающего белья, колготок, тугих ремней. Надевайте свободную шерстяную одежду – не менее трех слоев. Замените перчатки варежками, носите теплую и просторную обувь. Головной убор обязателен – через незакрытую голову теряется 17% тепло всего организма.- берегите уши, нос, щеки и пальцы. Они в первую очередь предрасположены к обморожению.- постарайтесь не надевать на улицу серьги и кольца. Металл на морозе сильно остывает и это может вызвать обморожение.- на морозе нельзя курить. Никотин снижает циркуляцию крови в периферических сосудах, в основном в пальцах рук и ног.Сильное обморожение может привести к смерти. Если вы заметили человека, лежащего в снегу или поняли, что сами находитесь в опасной ситуации, звоните спасателям: 112.