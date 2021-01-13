Всего заражений: 24754 (+189)Всего выздоровлений: 23274 (+193)Умерли: 244 человек (+2)Гостиницы: работаютЗоопарк: работаетКинотеатры: работаютТеатры: работают (продажа билетов через место)Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических группИзоляция для приезжих: нетУсилен контроль за соблюдением масочного режимаВведен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00Введен режим самоизоляции для людей старше 65 летЕще два человека скончались от коронавируса в Ярославской области. Врачи не смогли спасти женщин 67 и 66 лет.Число заболевших за сутки увеличилось на 189 человек, выписались 193 ярославца. На инфекционных койках в COVID-госпиталях сейчас находятся 1882 пациента: у 809 коронавирус подтвержден, у 1073 – типичные признаки болезни.Статистика заболевших по районам:Ярославль - 12219;Рыбинск – 3354;Ростовский МР - 1395;г.о. Переславль-Залесский - 1275;Тутаевский МР - 920;Ярославский МР - 790;Борисоглебский МР - 672;Угличский МР - 680;Гаврилов-Ямский МР – 607;Некрасовский МР - 594;Пошехонский МР - 486;Рыбинский МР - 452;Даниловский МР - 240;Мышкинский МР - 227;Некоузский МР - 218;Первомайский МР - 182;Большесельский МР - 182;Любимский МР - 139;Брейтовский МР – 122.