В Костромской области завершено расследование громкого уголовного дела: 37-летнего жителя Парфеньевского района обвиняют в покушении на убийство и угрозе убийством.Преступления были совершены 10 мая прошлого года. По версии следствия, обвиняемый на дороге в Парфеньевском районе встретил своего 29-летнего знакомого, жителя Московской области. Пьяный подсудимый спровоцировал скандал и попытался зарезать противника ножом, но был им разоружен. Тогда, как рассказали «Комсомолке» в СКР по Костромской области, обвиняемый ударил по лицу потерпевшего прикладом охотничьего ружья. Мужчина упал, после чего нападавший дважды в него выстрелил и даже сумел ранить.- Во время перезарядки ружья потерпевший смог убежать в лес, где скрылся от нападавшего, - пояснили следователи.Но на этом злоумышленник не успокоился. Он заявился в дом своей жертвы в маске-балаклаве и с охотничьим карабином «Тигр». На этот раз убийством он угрожал 56-летнему отцу потерпевшего.Как сообщает прокуратура Костромской области, у злоумышленника были требования – он хотел, чтобы семья его жертвы уехала из Парфеньевского района. По данным издания k1news.ru, подсудимый на момент нападения являлся депутатом района.Сейчас несостоявшийся убийца находится под стражей. Уголовное дело направлено в суд.