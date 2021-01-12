Всего заражений: 24565 (+190)Всего выздоровлений: 22081 (+179)Умерли: 242 человек (+2)Гостиницы: работаютЗоопарк: работаетКинотеатры: работаютТеатры: работают (продажа билетов через место)Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических группИзоляция для приезжих: нетУсилен контроль за соблюдением масочного режимаВведен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00Введен режим самоизоляции для людей старше 65 летВ статистику смертей от коронавируса Ярославской области вновь попал молодой человек: от COVID-19 скончался 28-летнйи мужчина. Второй жертвой коронавируса в сегодняшней сводке оперштаба стал 69 летний ярославец.За сутки число больных COVID-19 в региона увеличилось на 190 человек, вылечившихся – на 179. На карантине находятся 7816 ярославцев, в больницах лечатся 1957 пациентов.Статистика заболевших по районам:Ярославль - 12113;Рыбинск – 3336;Ростовский МР - 1390;Переславский городской округ - 1266;Тутаевский МР - 920;Ярославский МР - 785;Борисоглебский МР - 664;Угличский МР - 669;Гаврилов-Ямский МР – 607;Некрасовский МР - 594;Пошехонский МР - 486;Рыбинский МР - 449;Даниловский МР - 230;Мышкинский МР - 227;Некоузский МР - 218;Первомайский МР - 182;Большесельский МР - 172;Любимский МР - 135;Брейтовский МР – 122.