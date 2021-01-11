Студентов здесь учат даже искусству каллиграфии. О том, каким был для колледжа 2020 год, нам рассказали директор Наталья Рябинкина и ее коллеги.- Наталья Борисовна, как вы охарактеризуете ушедший 2020-й?- Год был очень непростым для всех нас, изменил многие планы, принес тревоги и хлопоты. Пандемия заставила нас всех по-иному взглянуть на многие вещи, переформатировать нашу работу, по-настоящему осознать ценность человеческого общения. Но вопреки всем трудностям и заботам 2020 год был насыщен интересными событиями, стал плодотворным, порадовал нас успехами.Мы и прежде понимали, что материальная база колледжа не соответствует тем требованиям, которые сейчас предъявляются к подготовке специалистов, выходящих из стен профессиональной образовательной организации. В 2020 году мы сделали упор именно на пополнение своей материальной базы и развитие всех компетенций, которыми овладевают студенты колледжа. Командой колледжа были разработаны и защищены в Московском государственном институте новых форм обучения (ГИНФО) три проекта. Один из них предполагает создание на базе колледжа комплекса профессионального развития CASHBACK-PROFFI, состоящего из трех оборудованных по стандартам WS-площадок по компетенциям «Дошкольное воспитание», «Начальные классы» и «Социальная работа». Уже начали реализовывать этот проект, обеспечив площадку «Дошкольное воспитание» необходимыми для обучения техническими средствами и дидактическим материалом. Она будет работать не только на обучение наших студентов, но и позволит расширить и реализовать линейку программ профессионального и дополнительного профессионального образования для различных целевых групп, организовать учебный процесс с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, переформатировать содержание учебных дисциплин, профессиональных модулей.Для двух других площадок - «Начальные классы» и «Социальная работа» - мы уже в этом году начали приобретать оборудование. В начале 2021 года сделаем ремонт в соответствующих помещениях, они тоже начнут работать.- Есть ли уже примеры полномасштабного использования созданной площадки?- В ушедшем году по требованию времени мы, как и многие наши коллеги по всей стране, участвовали в реализации мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц, пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции. Нами обучено 53 слушателя курсов по компетенциям «Социальная работа» и «Дошкольное воспитание».Программа обучения заканчивалась для них демонстрационным экзаменом, который включает в себя, в частности, моделирование реальных условий работы, выполнение заданий в режиме «здесь и сейчас» и их независимую экспертную оценку. Это также стало возможным благодаря тому, что мы приобрели необходимое оборудование, которое позволило обеспечить такую процедуру. А для слушателей курсов данное обучение позволит расширить им свои преимущества в период поиска работы и трудоустройства. В 2020 году мы приступили к апробации нового подхода к организации промежуточной аттестации по новым стандартам Ворлдскиллс в форме демонстрационного экзамена. На этой площадке демонстрационный экзамен по компетенции «Дошкольное воспитание» успешно сдали студенты 4-го курса специальности «дошкольное образование». Для нас все это важно, так как демонстрационные экзамены в профессиональном образовании внедряются повсеместно. В данном случае, освоив их проведение уже в 2020 году, мы сработали на опережение.- Какое оборудование приобретается для площадок, на которых можно, и обучаться, получая практический опыт, и сдавать демонстрационные экзамены?- Стандарты площадок, перечень оборудования определяются Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». В качестве примера: в соответствии с инфраструктурным листом на площадке «дошкольное воспитание» у нас есть интерактивная доска, вебкамера, рабочие места, обеспеченные ноутбуками, различные развивающие игры, дидактические пособия и т.д., для площадки «социальная работа» было закуплено 12 ноутбуков, компьютер, необходимое программное обеспечение. Все это нам обошлось примерно в два миллиона рублей. Это были наши собственные средства - как внебюджетные, так и получаемые на выполнение государственного задания.Билет в будущее- Как вы работаете со школьниками, привлекаете будущих абитуриентов?- В 2020 году мы участвовали в проекте «Билет в будущее», который реализуется по поручению Президента РФ и входит в паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках национального проекта «Образование». Здесь речь идет о ранней профессиональной ориентации школьников 6-11-х классов, когда мы учим ребят выбирать профессии, знакомясь с ними, примеряя их на себя. Дело в том, что в современном мире профессий очень много, при этом они быстро меняются, появляются и исчезают. Нужно уметь в этом ориентироваться. Через Ростовский педагогический колледж прошли 150 учеников школ, которые попробовали себя в двух компетенциях - «Дошкольное воспитание» и «Начальные классы».- Многие родители отмечают: нагрузка на детей в школе очень высока. Как с этим сочетается еще и дополнительное образование?- Действительно, такая проблема в образовании сегодня существует. На решение, в том числе и этой проблемы, направлен проект, в котором мы участвовали в 2020 году. Это апробация комплекса мер, направленных на предоставление возможности освоения основных общеобразовательных программ обучающимися общеобразовательных организаций 5-11-х классов по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения. Комплекс мер разработан Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». В рамках апробации отработаны механизмы сетевого взаимодействия, зачета образовательных результатов дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в программу внеурочной деятельности школы. В качестве эксперимента по результатам обучения проведен демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс России по компетенции «Дошкольное воспитание», в котором приняли участие 6 школьников-выпускников программы «КембриДжуниор». Участникам предстояло выполнить задания двух модулей. Первый был направлен на демонстрацию умения разрабатывать и проводить фрагмент интегрированного занятия по развитию речи с включением дидактической игры на ИКТ-оборудовании. Второй модуль предполагал разработку познавательно-творческого проекта совместно с детьми, родителями и воспитателем, а также презентацию продукта проектной деятельности на родительском собрании с использованием мультимедийной презентации. Всем ребятам, прошедшим обучение, в школе зачли часть образовательных результатов школьной программы, в том числе по проектной деятельности. Такой опыт совместной деятельности университета, колледжа и школы, конечно, является и инновационной практикой допрофессиональной педагогической подготовки школьников, и ориентацией их на педагогические специальности.- Как такие форматы работы воспринимают сами школьники?- Им очень нравится такое сочетание игры и глубокого погружения в профессию. От ростовской школы №3 мы уже получили просьбу разработать программу и по компетенции «Социальная работа», поступают заявки и из других школ Ростовского района Ярославской области на допрофессиональную подготовку.- Приходят ли к вам в качестве студентов ребята, прошедшие через «погружение в профессию»?- Могу сказать, что раньше большинство студентов у нас были иногородними, приезжими. Сейчас ситуация изменилась - стало больше ростовцев и жителей района.- А кто вообще приезжает к вам учиться?- Это студенты из самых разных регионов. Есть у нас и представители юга России, Причерноморья. Есть и москвичи. Привлекают также спокойствие, уют, обаяние Ростова Великого.Есть проблемы - есть решения- Наталья Борисовна, как сказались на процессе обучения меры, принятые в связи с пандемией?- Если нам посылаются проблемы, то мы находим их решение. Колледж – это команда единомышленников. У нас есть чувство взаимопонимания, чувство локтя. Мы поняли, что никогда бы так глубоко не погрузились в вопросы организации дистанционного обучения, если бы нас не заставила это сделать сама жизнь. Каждый педагог оценил в первую очередь сам себя - владеет ли он на должном уровне компетенциями, связанными с IT-технологиями, которые необходимы современному учителю? Мы массово обучили своих педагогов удаленным формам работы, поняли, какими техническими средствами должны дооснаститься, и делаем это.Что касается студентов, то с переходом на дистант мы быстро выяснили - далеко не все дети могут учиться таким образом. Главная причина в том, что не у всех семей есть необходимая компьютерная техника и надежный скоростной интернет, особенно если речь идет об отдаленных населенных пунктах. Нам пришлось освоить передачу заданий студентам с помощью мобильных телефонов, мы раздали ребятам все имевшиеся у нас ноутбуки.Конечно, пришлось уделить внимание и воспитанию в обучающихся самодисциплины. В обычном режиме студента дома могут отправить в коллеж родители, воспитатель общежития. Если же он находится дома, все меняется, тут необходимы самодисциплина и чувство ответственности за самого себя. Но, в конечном счете, у нас все получилось неплохо, а сейчас мы работаем в нормальном режиме.- Какие-то ограничения еще сохраняются?- Конечно. Специфика нашего колледжа такова, что мы привыкли жить в очень активном режиме, постоянном движении, творческих замыслах и их реализации. Большинство наших студентов (будущие воспитатели, учителя, преподаватели музыки, изобразительного искусства, физкультуры, программисты) ребята творческие и спортивные. Но приходилось объяснять, что пока придется отказываться от некоторых привычных и приятных нам вещей, «выходить из зоны комфорта», быть строже к себе. Студенты восприняли это с пониманием.Победы и цели- Как правило, каждый год для вашего колледжа - «урожайный» на победы. А каким стал 2020-й?- Нам есть чем гордиться! В конкурсе на лучшие публикации, посвященном 80-летию системы профессионального образования, наши педагоги Л.М. Панова, С.П. Слышкина, Л.А. Марсова, И.В. Мироненко заняли четыре призовых места, включая первое. В феврале, еще до начала пандемии, наши студенты завоевали 2-е место на областной олимпиаде СПО по программированию. Региональный чемпионат WorldSkills был перенесен на весну следующего года, и мы очень ждем его - там у нас тоже есть опыт побед. В 2020 году наша спортивная сборная впервые в истории колледжа заняла 1-е место в областной комплексной спартакиаде – учитывались результаты сдачи комплекса ГТО и участия в спортивных соревнованиях. Это был восторг для всех нас!- Вы растите будущих педагогов. Наверняка огромную роль здесь играет не только образование, но и воспитание?- Безусловно. Буквальное значение слова «педагог» - ведущий ребенка. Ребенок пойдет только за тем, кому он доверяет, кто его уважает и любит, кто сам интересуется окружающим миром и людьми, живет этим. Это мы и стараемся развить, а иногда и пробудить в своих студентах. Помимо студенческой жизни в колледже очень развито волонтерское движение. Например, наши студенты постоянно работают с детскими садами и школами. А те, кто овладевают специальностью «специалист по социальной работе», очень подружились с Домом милосердия кузнеца Лобова.Прямая речьКсения Блохина, выпускница колледжа-2020, студентка исторического факультета ЯГПУ и руководитель музея Ростовского педагогического колледжа:- Экспозиция нашего музея содержит экспонаты, которые собирались в течение двух десятилетий - от архивных документов и фотографий до одежды и других вещей, который иллюстрируют 90-летнюю историю колледжа, его студентов и преподавателей, а в конечном результате историю нашей страны. В музее не только проводятся экскурсии - с его материалами работают наши студенты, ведущие научно-исследовательскую деятельность.Татьяна Медовикова, библиотекарь Ростовского педагогического колледжа:- Мы организовали для студентов занятия каллиграфией, изготовили для этого специальные парты, приобрели необходимые принадлежности. Казалось бы, разве может увлечь современных молодых людей, сидящих в гаджетах, искусство красивого письма пером? Оказалось - еще как! Даже ребята-программисты приходят к нам, посвящая свое свободное время этому занятию. Выяснилось, что оно связано и с различными сферами культуры, и с развитием человека - от мелкой моторики руки до функций мозга. Это умение очень поможет педагогам в работе с детьми, в их разностороннем развитии.Елена Усина, ведущий преподаватель дошкольного отделения Ростовского педагогического колледжа:- Площадка для обучения, проведения демонстрационных экзаменов и подготовки к чемпионату WorldSkills создана и начала работать в 2020 году. Здесь же в условиях пандемии наши студенты проходят практику, выступают в качестве волонтеров-детей, поскольку доступ в образовательные учреждения сейчас ограничен. На площадке «Дошкольное образование» есть все необходимое оборудование, компьютерная техника, прекрасные развивающие игры, пособия и дидактические материалы.Справка «КП»: С греческого языка каллиграфия переводится как «красиво писать», чуть позже появилось более популярное определение каллиграфии: искусство грамотно и красиво писать. Наибольшую связь с искусством каллиграфия получила на Востоке - в Японии, Корее и Китае, где она тесно переплеталась с природой, фольклором, религией и традициями.