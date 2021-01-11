Всего заражений: 24375 (+190)Всего выздоровлений: 22902 (+184)Умерли: 240 человек (+6)Гостиницы: работаютЗоопарк: работаетКинотеатры: работаютТеатры: работают (продажа билетов через место)Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических группИзоляция для приезжих: нетУсилен контроль за соблюдением масочного режимаВведен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00Введен режим самоизоляции для людей старше 65 летЕще шесть ярославцев скончались от коронавируса. Умерли четыре женщины 1939, 1949, 1957 и 1973 года рождения, а также мужчины 1947 и 1953 года рождения.За сутки число заболевших COVID-19 увеличилось на 190 человек, вылечились 184 пациента. Лечение в COVID-госпиталях сейчас проходят 1986 зараженных, у 756 человек инфекция подтверждена. За сутки проведено 2801 исследование. На карантине после контакта с заболевшими – 7715 ярославцев.Статистика заболевших по районам:Ярославль - 12019;Рыбинск – 3315;Ростовский МР - 1371;г.о. Переславль-Залесский - 1250;Тутаевский МР - 920;Ярославский МР - 775;Борисоглебский МР - 663;Угличский МР - 656;Гаврилов-Ямский МР – 601;Некрасовский МР - 594;Пошехонский МР - 486;Рыбинский МР - 449;Даниловский МР - 230;Мышкинский МР - 227;Некоузский МР - 218;Первомайский МР - 182;Большесельский МР - 162;Любимский МР - 135;Брейтовский МР – 122.