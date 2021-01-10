В Ярославской области, как и по всей стране, в этом году изменились правила приема детей в первые классы. Точнее, сроки приема заявлений на зачисление. В этом году заявления начнут принимать с 1 апреля, а не с 1 февраля, как это было ранее.- Подача заявлений по месту регистрации ребенка начнется 1 апреля и продлится до 30 июня. В течение трех рабочих дней после завершения приема документов , то есть с 1 по 5 июля, в школе издается приказ о приеме детей на обучение. С 6 июля при наличии свободных мест школа начинает принимать в 1 класс детей, не проживающих на закрепленной территории. Родители могут следить за обновлениями школьных сайтов - вся информация о правилах приема в конкретное общеобразовательное учреждение, о времени и месте подачи заявления обязательно размещается на официальном сайте школы, - пояснили в департаменте образования Ярославской области.Документ о закреплении школ к конкретным микрорайонам должен быть издан не позднее 15 марта. В течение 10 дней школа должна разместить на своем сайте этот приказ и информация о количестве мест в первых классах.Очередность зачисления в первые классы такая:- категории детей граждан, подлежащие приему в первоочередном порядке (например, дети военнослужащих, у которых изменилось место службы или они завершили службу; дети сотрудников полиции и ряд других категорий),- дети, имеющие преимущественное право приема (у которых братья и сестры учатся в этой школе),- дети, проживающие на закрепленной территории.В первый класс принимаются дети, которым на момент начала обучения (1 сентября) исполнится 6,5 лет. Конкретный перечень документов для подачи заявления можно уточнить в образовательной организации.