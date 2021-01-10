Всего заражений: 24185 (+191)Всего выздоровлений: 22718 (+179)Умер: 234 человека (+4)Гостиницы: работаютЗоопарк: работаетКинотеатры: работаютТеатры: работают (продажа билетов через место)Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических группИзоляция для приезжих: нетДействует масочный режимВведен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00Введен режим самоизоляции для людей старше 65 летЕще человека скончались от коронавируса в Ярославской области. Среди них 29-летний мужчина. Также жертвами COVID-19 стали две 82-летние женщины и женщина 73 лет.За сутки число заболевших увеличилось на 191, выздоровели 179 ярославцев.1920 пациентов госпитализировано на инфекционные койки: 753 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 1169 с типичной клиникой COVID-19. На карантине 7718 жителей области.Статистика заболевших по районам:Ярославль - 11913;Рыбинск – 3291;Ростовский МР - 1371;г. о. Переславль-Залесский- 1240;Тутаевский МР - 913;Ярославский МР - 772;Угличский МР - 653;Борисоглебский МР - 651;Гаврилов-Ямский МР – 597;Некрасовский МР - 588;Пошехонский МР - 486;Рыбинский МР - 449;Даниловский МР - 228;Мышкинский МР - 225;Некоузский МР - 215;Первомайский МР - 176;Большесельский МР - 162;Любимский МР - 135;Брейтовский МР - 120.