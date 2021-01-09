Всего заражений: 23994 (+187)Всего выздоровлений: 22539 (+187)Умер: 230 человека (+3)Гостиницы: работаютЗоопарк: работаетКинотеатры: работаютТеатры: работают (продажа билетов через место)Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических группИзоляция для приезжих: нетДействует масочный режимВведен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00Введен режим самоизоляции для людей старше 65 летВ Ярославской области еще три человека скончались от коронавирусной инфекции. Жертвами COVID-19 стали двое мужчин 37 и 55 лет, а также 70-летняя женщина.Число заболевших и выздоровевших за сутки одинаковое - 187 человек.Госпитализированы на инфекционные койки 1875 пациентов: у 758 коронавирус подтвержден, у остальных - все признаки этой болезни. На карантине после контакта с заболевшими находятся 7724 ярославца.Статистика заболевших по районам:Ярославль - 11806;Рыбинск – 3280;Ростовский МР - 1370;г. о. Переславль-Залесский - 1226;Тутаевский МР - 900;Ярославский МР - 768;Угличский МР - 651;Борисоглебский МР - 629;Гаврилов-Ямский МР – 597;Некрасовский МР - 579;Пошехонский МР - 486;Рыбинский МР - 449;Даниловский МР - 228;Мышкинский МР - 225;Некоузский МР - 209;Первомайский МР - 176;Большесельский МР - 162;Любимский МР - 135;Брейтовский МР - 118.