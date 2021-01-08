Всего заражений: 23807 (+186)Всего выздоровлений: 22352 (+176)Умер: 227 человека (+5)Гостиницы: работаютЗоопарк: работаетКинотеатры: работаютТеатры: работают (продажа билетов через место)Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических группИзоляция для приезжих: нетДействует масочный режимВведен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00Введен режим самоизоляции для людей старше 65 летПо данным оперативного штаба Ярославской области, в регионе от коронавируса скончались еще пять человек: мужчина 82 лет и четыре женщины 83, 80, 66 и 64 лет. Число заболевших за сутки выросло на 186 ярославцев, вылечились 176 жителей области.Госпитализированы в разной степени тяжести 1915 пациентов: у 733 COVID-19 подтвержден, у 1182 - типичная клиника болезни. За сутки проведено 2787 лабораторных исследований.Статистика заболевших по районам:Ярославль - 11693;Рыбинск – 3266;Ростовский МР - 1367;г. о. Переславль-Залесский - 1219;Тутаевский МР - 893;Ярославский МР - 768;Угличский МР - 646;Борисоглебский МР - 617;Гаврилов-Ямский МР – 597;Некрасовский МР - 571;Пошехонский МР - 479;Рыбинский МР - 448;Даниловский МР - 228;Мышкинский МР - 224;Некоузский МР - 209;Первомайский МР - 173;Большесельский МР - 162;Любимский МР - 135;Брейтовский МР - 112.