Всего заражений: 23621 (+190)Всего выздоровлений: 22176 (+191)Умер: 222 человека (+6)Гостиницы: работаютЗоопарк: работаетКинотеатры: работаютТеатры: работают (продажа билетов через место)Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических группИзоляция для приезжих: нетДействует масочный режимВведен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00Введен режим самоизоляции для людей старше 65 летВ Ярославской области еще шесть человек стали жертвами коронавирусной инфекции. Скончались женщины 82, 80 и 64 лет, а также мужчины, которым было 80 лет, 52 года и 41 год. Всего с начала пандемии в регионе от COVID-19 умерли 222 ярославца.Сейчас лечение в больницах проходят 1912 пациентов: 758 с подтвержденной инфекцией и 1154 с типичной ее клиникой. За сутки проведено 2809 лабораторных исследований. На карантине - 7846 человек.Статистика заболевших по районам:Ярославль - 11592;Рыбинск – 3254;Ростовский МР - 1366;г. о. Переславль-Залесский - 1207;Тутаевский МР - 884;Ярославский МР - 764;Угличский МР - 636;Борисоглебский МР - 605;Гаврилов-Ямский МР – 591;Некрасовский МР - 562;Пошехонский МР - 479;Рыбинский МР - 447;Даниловский МР - 228;Мышкинский МР - 223;Некоузский МР - 208;Первомайский МР - 166;Большесельский МР - 162;Любимский МР - 135;Брейтовский МР - 112.