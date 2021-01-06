Всего заражений: 23431 (+192)Всего выздоровлений: 21985 (+189)Умер: 216 человек (+5)Гостиницы: работаютЗоопарк: работаетКинотеатры: работаютТеатры: работают (продажа билетов через место)Музеи: работают, есть ограничения по численности туристических группИзоляция для приезжих: нетДействует масочный режимВведен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00Введен режим самоизоляции для людей старше 65 летВ Ярославской области от коронавируса скончались четыре женщины 83, 74, 64, 60 лет, а также мужчина 71 года. За сутки количество заболевших COVID-19 увеличилось на 192 человека. Выздоровели и выписались при этом 189 жителей региона.На данный момент на лечении в больницах находятся 1909 пациентов. 743 из них с подтвержденным коронавирусом, 1166 с типичной клиникой инфекции. На карантине после контакта с заразившимися остаются 7885 ярославцев.Статистика распространения коронавируса по районам области:Ярославль - 11480;Рыбинск - 3247;Ростовский МР - 1350;г. о. Переславль-Залесский - 1194;Тутаевский МР - 882;Ярославский МР - 764;Угличский МР - 623;Гаврилов-Ямский МР - 591;Борисоглебский МР - 605;Некрасовский МР - 552;Пошехонский МР - 465;Рыбинский МР - 447;Мышкинский МР - 223;Даниловский МР - 228;Некоузский МР - 208;Первомайский МР - 163;Большесельский МР - 162;Любимский МР - 135;Брейтовский МР - 112.