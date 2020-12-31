«Если судьба преподносит тебе лимон, сделай из него лимонад». Так и поступили в компании, известной своим умением делать вкусные и полезные напитки.О том, каким стал для предприятия 2020 год, нам рассказал управляющий директор кофе-цикорного комбината «Аронап» Анатолий Лавров.- В предпраздничные дни самое время подводить предварительные итоги года. Каким он стал для вашего предприятия?- 2020-й выдался непростым для всех отраслей промышленности. Несмотря на возникавшие сложности, мы смогли не только отстоять свои позиции на рынке по существовавшим линейкам продукции, но и выйти на запуск новых.Одной из новинок стала линейка продукции под маркой «А.П. Селиванов», которая набирает популярность. Два продукта из этой линейки - растворимый какао-напиток и растворимый гранулированный «Ячменный кофе» - уже получили Золотой знак «Всероссийская марка (III тысячелетие)» Знак качества ХХI век. Сейчас продукция под маркой «А.П. Селиванов» активно заходит в торговые сети и ее продажи растут. Что же касается ее производства, то все необходимое для этого у нас есть.- В условиях пандемии вы запустили совершенно новое производство - индивидуальных средств защиты, медицинских масок. Почему вы пошли на этот шаг?- На начальном этапе цены на маски были неоправданно высокими, а нам нужно было защитить свой коллектив и выполнять рекомендации Роспотребнадзора. Поскольку мы работаем в сфере производства продуктов питания, то относимся к таким вопросам очень трепетно и ответственно. Между тем масок «Аронапу» нужно было много - у нас круглосуточно работает несколько сотен человек, а маску необходимо менять как минимум раз в два часа.Было принято решение о приобретении и запуске линии по изготовлению медицинских масок. Затем оказалось, что они востребованы и за пределами предприятия. Так появились вторая и третья автоматические линии. Их общая производительность - примерно 7,5 миллиона масок в месяц. Продукция расходится по всей стране. Кроме того, мы помогали и помогаем медицинским, социальным и образовательным учреждениям Ростовского района, на безвозмездной основе обеспечиваем их масками. Думаем, что это правильно. Сейчас нужно помогать друг другу, а тема здоровья всегда основная для «Аронапа».- Новые направления прибавили на предприятии и рабочих мест?- Да, в то время, когда из-за пандемии начали останавливаться другие предприятия, люди уходили на «удаленку» или увольнялись, мы стали активно создавать новые рабочие места. В тот период мы принимали сотрудников на свои новые участки - и по производству масок, и по выпуску продуктов питания.Отмечу: мы продолжаем развиваться, и нам нужны кадры практически на все направления работы. Будем рады видеть кандидатов на вакантные места! У нас есть сложившаяся практика наставничества, обучения и повышения квалификации сотрудников, поддержки молодых специалистов.- Как сказался период пандемии на объемах вашей работы?- В кризисных ситуациях спрос на продукты питания обычно не падает, мы не останавливались ни на день и сейчас загружены работой. С учетом запуска новых линеек продукции, открытия нового цеха, ввода нового оборудования, а также повышения спроса на социально значимые продукты мы даже получили увеличение объемов производства.- Мы входим в новый год. Какие планы вы строите на будущее?- В 2021 году мы планируем расширять свои производственные мощности по выпуску продукции. В планах - новое оборудование, новые участки, новые цеха. Будем наращивать и свои возможности по фасовке продуктов питания. Для нас это продолжение укрепления позиций на рынке, лидером которого мы являемся, для потребителей - качественные продукты, а для Ростова - новые рабочие места и налоговые поступления.Традиции купеческой РоссииТорговый дом купца первой гильдии А.П. Селиванова был основан в 1884 году.Ростовский купец Александр Петрович Селиванов одним из первых в России устроил паровую фабрику для производства продуктов питания. При поддержке императора Александра III в 1884 году в Ярославской области на берегу живописного озера Неро была построена современная фабрика, «приводимая в действие посредством локомобиля». Увлеченный желанием поднять свое производство на высоту лучших фирм и торговых домов России и Европы, Селиванов оборудовал фабрику по последнему слову техники ХIХ века.Кофе-цикорная продукция фабрики снискала всемирную славу.Сегодня преемником славных купеческих традиций Селиванова является кофе-цикорный комбинат «Аронап», восстановивший и оснастивший предприятие инновационным оборудованием. «Со вкусом и пользой» - таков был принцип Селиванова более 100 лет назад. Такой здесь делают продукцию и в ХХI веке.