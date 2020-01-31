Всего заражений: 22291 (+187)Всего выздоровлений: 20912 (+188)Умер: 190 человек (+5)Гостиницы: работаютЗоопарк: работаетКинотеатры: работаютТеатры: работают (продажа билетов через место)Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических группИзоляция для приезжих: нетДействует масочный режимВведен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00Введен режим самоизоляции для людей старше 65 летЕще пять человек скончались от коронавируса в Ярославской области. Умерли две 94-летние женщины и женщины 81 года, 75 и 74 лет.Заразились COVID-19 за сутки еще 187 человек, выздоровели - 188. Госпитализировано в больницы 1787 пациентов, из них 776 - с подтвержденным диагнозом коронавирус, остальные - с типичной клиникой болезни. На карантине находятся 7986 ярославцев.Статистика заболевших по районам:Ярославль - 10875;Рыбинск – 3195;Ростовский МР - 1312;г. о. Переславль-Залесский- 1114;Тутаевский МР - 829;Ярославский МР - 734;Угличский МР - 567;Гаврилов-Ямский МР – 561;Некрасовский МР - 516;Борисоглебский МР - 505;Пошехонский МР - 461;Рыбинский МР - 441;Даниловский МР - 216;Некоузский МР - 207;Мышкинский МР - 205;Большесельский МР - 158;Первомайский МР - 152;Любимский МР - 132;Брейтовский МР - 111.