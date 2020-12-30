- Сергей Валерьевич, в чем заключаются приоритеты для руководства района?- У администрации любого муниципального района всегда много задач. В первую очередь тех, которые связаны с обеспечением жизнедеятельности населенных пунктов, их жителей. Основной упор делается на решение текущих проблем. Одна из важнейших - обеспечивать бесперебойное тепло- и водоснабжение.Основными достижениями 2020 года я считаю модернизацию ряда объектов теплоснабжения. Мы заменили в общей сложности более 3 км изношенных участков теплотрасс, это позволяет району относительно спокойно пройти осенне-зимний период. В первую очередь ремонтные работы выполнялись там, где мы испытали проблемы в прошлом отопительном сезоне.- Существует ли для вас какой-то общий принцип работы?- Бюджет муниципального образования дотационный, поэтому мы стараемся правильно выбирать приоритеты и работать по ним с наивысшим КПД. Вкладывая средства, мы должны в дальнейшем либо экономить при эксплуатации объектов (это происходит, например, за счет применения современных технологий), либо зарабатывать на них. Только при таком подходе удается работать на перспективу.- Как реализовывались в Ростовском районе проекты федерального уровня?- В рамках программы «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография» в Ростове сдан новый физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном, получивший название «АкваНеро». 25 декабря прошло его торжественное открытие, в котором принял участие губернатор Дмитрий Юрьевич Миронов. Это не случайно, поскольку реализация таких проектов была бы невозможна без поддержки, которую нам оказывают губернатор и правительство Ярославской области.В Семибратове в рамках программы «Газпром - детям» построен физкультурно-оздоровительный комплекс. Для поселка это серьезный спортивный объект высокого уровня.- Какие события, касающиеся сельских территорий, особенно порадовали вас в уходящем году?- Решение вопроса с Марковской школой, сгоревшей в 2018 году. Возникла дилемма: школу нужно возрождать, но она малокомплектная, есть ли смысл нести значительные затраты на строительство и где найти деньги? Выбор был сделан в пользу строительства, поскольку на территории, которую обслуживает школа, реализуется масштабный инвестиционный проект, работает крупное сельхозпредприятие «Красный маяк». Мы привлекли внебюджетные средства, подготовили проект, вышли на конкурс, и он был включен в федеральную программу «Комплексное развитие сельских территорий» - единственный от Ярославской области.Запланированный объем финансирования составляет примерно 100 млн рублей. Для нас это значимое событие - «Красный маяк», центром которого и является село Марково, активно развивается (в этом году заложили новый животноводческий комплекс на 3600 голов дойного стада), идет приток населения, а наличие школы является для этого важным фактором.- Ростовский район - один из лидеров региона по развитию сельского хозяйства. Это тоже ваш приоритет?- Да, мы уделяем большое внимание АПК. Если перспективы для Ростова Великого в первую очередь связаны с промышленностью и туризмом, то для сельских поселений - с аграрным сектором. На нашей территории реализуются 9 крупных инвестпроектов, есть немало успешных предприятий меньшего масштаба. Мы стараемся помогать всем, кто хочет работать на земле (а свободные земли сельхозназначения у нас есть). Политику поддержки сельхозпроизводителей проводит и руководство области, выделяя гранты и субсидии, способствуя комплексному развитию сельских территорий.- Спасибо, Сергей Валерьевич! Успехов вам в новом году!- Успехов я хотел бы пожелать всем вашим читателя, всем жителям Ростовского района и Ярославской области! Дел у нас много, поэтому нужно работать и смотреть вперед.