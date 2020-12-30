Симптомы, при которых необходимо обратиться к врачу:- повышение температуры выше 37,2;- кашель, задолженность носа, затрудненное дыхание, одышка, боли в груди, слабость, головная боль, потеря обоняние и другие симптомы*Особенно важно, если:Возраст пациента - старше 65 летИмеются сопутствующие заболевания: болезни системы кровообращения, сахарный диабет, хронические болезни почек, органов дыхания, онкологические, другие хронические заболевания, а также беременностьБыл контакт с зараженными, либо недавний (до 14 дней) приезд из-за границы, а также из регионов РФ с тяжелой эпидобстановкой. Врач из поликлиники обязан прийти в течение 24 часов*Перечень симптомов не полный; при коронавирусной инфекции могут быть другие симптомы и клинические проявленияКогда звонить в «скорую»?Звоните, если чувствуете, что состояние ухудшается, а ждать врача на дом еще долго, либо сразу при появлении симптомов: температура выше 38,5 градусов, боли при дыхании, чувство нехватки воздуха и т.д.По итогам разговора с оператором «скорой»- если есть явная угроза жизни больного, бригада «скорой» должна приехать в течение 20 минут;- если острое заболевание явно не угрожает его жизни, должна прибыть бригада скорой (неотложной) медицинской помощи;- если состояние пациента не вызывает серьезных опасений, пациенту может быть рекомендовано обратиться в поликлинику по месту прикрепления для вызова врача на дом.Что должны сделать медработники скорой помощи- сбор информации о ходе заболевания, наличии хронических заболеваний, аллергических реакций,- осмотр кожных покровов и видимых слизистых (нос, горло),- изменение температуры тела, пульса, артериального давления,- измерение частоты дыхания, аускультация («прослушивание») легких и сердца,- измерение сатурации (уровня кислорода в крови),- измерение сахара крови (при необходимости, в частности, у больных сахарным диабетом),- назначить лечение, передать актив в поликлинику или госпитализировать в стационар по медицинским показаниям,- и другие исследования по медицинским показаниям.В случае отказа в оказании медицинской помощи, а также по любым вопросам, связанным с порядком получения и качеством оказываемой медпомощи, правами пациентов в системе обязательного медицинского страхования (ОМС) - обращайтесь в свою страховую медицинскую организацию (СМО), по номеру телефона круглосуточной горячей линии, указанному на полисе ОМС или на сайте СМО в ИнтернетеЗапишите номер страховой медицинской организации в адресную книгу телефона, пусть он всегда будет у Вас под рукой.Филиал ООО «Капитал МС» в Костромской области:г. Кострома, пр-т Текстильщиков, 33тел. 8-800-350-64-08, 8 (4942) 48-03-03 с 9 до 17телефон горячей линии: 8-800-100-81-02(круглосуточно)Сайт: www.kapmed.ru