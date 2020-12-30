Департамент туризма Ярославской области на своем официальном сайте опубликовал памятку для путешественников. Гуляния в новогоднюю ночь на Советской площади отменены, нет традиционной ярмарки и катка, однако, существенных ограничений для гостей региона решили не вводить, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию.Итак, что можно, а что нельзя туристам, которые решили побывать в Ярославской области во время новогодних и рождественских праздников:1. Ярославская область открыта для посещения гражданам РФ из других субъектов, федеральных округов.2. В регионе работают гостиницы, хостелы и отели.3. Ограничений по путешествиям или поездкам внутри Ярославской области нет.4. Действуют обязательный масочный режим и социальная дистанция.5. На территорию Ярославской области можно въехать на любом транспорте, при этом специальных разрешений для передвижения не требуется.6. Для въезда в Ярославскую область не нужно делать тест на коронавирус.7. Проезд транзитом через Ярославскую область разрешен.8. Для путешествия по Ярославской области на разных видах транспорта дополнительные разрешения не требуются.9. В Ярославской области нет специфических региональных ограничений по авиатранспорту.10. В области не запрещен активный туризм (сплавы, треки).11. Открыта круизная навигация.12. Открыты санаторно-курортные организации, имеющие медицинскую лицензию, а также детские санаторно-курортные организации и детские оздоровительные лагеря.13. Святыни и храмы открыты для посещения туристами.14. Разрешены охота и рыбалка.15. Для ресторанов, кафе и баров действует «комендантский час»: их работа запрещена с 23:00 до 06:00. Эти ограничения не распространяются на гостиницы, санатории, хостелы, отели – горячее питание может быть предоставлено в номерах и холлах. Разрешен вынос еды и доставка еды на дом. Введен запрет для предприятий общественного питания на проведение массовых мероприятий с численностью посетителей более 10 человек.В ночь с 31 декабря на 1 января классифицированным гостиницам, хостелам и отелям разрешено проводить новогодние мероприятия для проживающих до 2.00.16. Разрешена работа музеев, музеев-заповедников и выставочных залов при условии обязательного использования масок и перчаток.17. Открыты фитнес-центры.