Всего заражений: 22104 (+187)Всего выздоровлений: 20724 (+191)Умер: 185 человек (+6)Гостиницы: работаютЗоопарк: работаетКинотеатры: работаютТеатры: работают (продажа билетов через место)Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических группИзоляция для приезжих: нетУсилен контроль за соблюдением масочного режимаВведен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00Введен режим самоизоляции для людей старше 65 летЕще шесть человек скончались от коронавируса в Ярославской области. Среди жертв COVID-19 четверо мужчин: им было 79 и 65 лет, двоим - по 56. Умерли две женщины 91 года и 60 лет.За сутки число зараженных увечилось на 187 человек, выздоровел 191 ярославец. В COVID-госпиталях проходят лечение 1926 пациентов, на карантине больше 8100 жителей области.Статистика заболевших по районам:Ярославль - 10756;Рыбинск – 3184;Ростовский МР - 1310;г.о. Переславль-Залесский - 1109;Тутаевский МР - 829;Ярославский МР - 726;Угличский МР - 567;Гаврилов-Ямский МР – 561;Некрасовский МР - 505;Борисоглебский МР - 489;Пошехонский МР - 460;Рыбинский МР - 431;Даниловский МР - 216;Некоузский МР - 206;Мышкинский МР - 202;Большесельский МР - 158;Первомайский МР - 152;Любимский МР - 132;Брейтовский МР – 111.